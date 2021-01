[CES2021] Le CES 2021 Keynotes d'Intel met l'accent sur le plomb mobile et inclut les ordinateurs de bureau de la 11e génération et les Alder Lake Teases.

Le CES 2021 Keynotes d'Intel met l'accent sur le plomb mobile et inclut les ordinateurs de bureau de la 11e génération et les Alder Lake Teases.







Le CES 2021 - le premier CES entièrement virtuel - a commencé aujourd'hui avec Intel qui a décidé de rester à la pointe de tous les domaines pertinents tout en développant ses capacités dans tous les domaines. Piqué au vif par l'attention que ses concurrents ont obtenue au cours de la seconde moitié de 2020, Chipzilla a préparé deux discours-programmes de 30 minutes qui se suivent et qui présentent les domaines de leadership technologique en matière d'informatique client et d'entreprise qu'ils mettront fortement en avant en 2021.



Une petite vidéo : Cliquez ICI.



Le premier discours d'Intel a été présenté par Amnon ShaShau, président et directeur général de Mobileye (une acquisition d'Intel en 2017). Les architectes israéliens de l'ordinateur-vison sont à l'avant-garde de la technologie qui permettra des véhicules autonomes, et leurs dernières flottes d'essai devraient commencer à être déployées dans cinq villes au début de 2021. Il s'agira d'une nouvelle étape cruciale dans leurs tentatives d'introduire des systèmes de véhicules autonomes omniprésents et abordables sur un marché avide des améliorations potentielles de la sécurité qu'ils apporteraient.



De concert avec les architectes XPU d'Intel, Mobileye en est également aux premiers stades de la création de systèmes de commande de stabilité spécialement conçus pour la télémétrie par lidar et l'orientation et la reconnaissance spatiales en temps réel. Avant cela, des logiciels de traitement radar seront adaptés aux véhicules autonomes et à leur matériel embarqué.



Dans une annonce finale, ils ont révélé que les voitures utilisant sa technologie actuelle ont cartographié près d'un milliard de kilomètres dans le monde, avec plus de 8 millions de kilomètres cartographiés chaque jour. La création et le maintien d'une représentation complète des structures routières mondiales pour la conduite autonome dans le nuage est une autre étape importante vers le développement d'un système audiovisuel omniprésent, et cette capacité ne peut être augmentée qu'en ayant plus de voitures sur la route.



Plus tard dans la journée, le vice-président exécutif d'Intel, Gregory Bryant, devait présenter les innovations d'Intel dans le domaine de l'informatique. L'accent a été mis sur les progrès réalisés pour leurs lignes Evo mobiles et particulièrement haut de gamme, y compris les modèles d'ordinateurs portables vPro Evo pour les entreprises, les mises à jour Pentium pour le secteur de l'éducation, et les conceptions de la 11e génération de Tiger Lake pour l'informatique personnelle.



M. Bryant a commencé par évoquer brièvement la plate-forme Xeon Scalable pour les entreprises. Une nouvelle architecture véritablement de nouvelle génération d'Intel a été longtemps attendue par le secteur et elle est enfin en route sous la forme de processeurs Ice Lake-X de 10 nm. La production de ces puces très importantes s'accélérera jusqu'en 2021.







Les processeurs pour téléphones portables d'Intel ont été une lumière pour la marque alors qu'elle est confrontée à une résurgence de la DMLA dans l'espace des ordinateurs de bureau et des serveurs. Leurs produits de 10e génération ont été bien accueillis, grâce à leur disponibilité réelle et à la pléthore de modèles complets disponibles auprès d'équipementiers tels que Dell et Lenovo.



Dans le cadre de l'initiative Evo, Intel a créé une nouvelle gamme d'ordinateurs portables i5 et i7 Evo dotés de fonctions de sécurité, de gestion et de productivité de la plate-forme vPro. L'objectif est de créer une flotte de solutions qui répondent aux besoins techniques d'une entreprise basée sur le cloud tout en répondant aux souhaits des utilisateurs professionnels qui souhaitent une plate-forme portable ultra-mince avec des fonctionnalités de haute performance.



Les solutions basées sur les processeurs Pentium Silver et Celeron d'entrée de gamme les rejoindront en 2021. Désormais mis à jour aux niveaux de performance de la 10e génération, ils devraient offrir jusqu'à 35 % de performances supplémentaires par rapport à la génération précédente et comprendre une gamme d'ordinateurs portables idéale pour les besoins des étudiants et des éducateurs.







Les écoles ont connu une demande accrue de plus de 30 % pour les envois d'unités en raison de l'évolution vers un paradigme d'enseignement à distance en tant que stratégie d'atténuation des COVID-19, et Intel pense que cette tendance se poursuivra longtemps dans l'avenir. Par conséquent, les nouvelles solutions intègrent également des fonctionnalités telles que le Wifi 6 d'Intel qui améliorent l'expérience globale des plates-formes qui sont loin d'être à la pointe de la performance. Mais la société a également identifié qu'elle a la responsabilité de créer des solutions (produits ou autres) qui peuvent réduire l'écart technologique entre les différentes couches de la société que l'enseignement à distance peut accentuer, au détriment des communautés défavorisées.







Les annonces d'Intel concernant les produits de 11e génération à base de cœurs pour plates-formes mobiles se poursuivent avec un Chromebook haute performance qui fera partie de la gamme Evo, et des processeurs quadricœurs de 11e génération de la série H pour les jeux ultraportables. Ces derniers modèles ont été développés en partenariat avec NVIDIA afin d'offrir un matériel graphique inédit, et sont destinés à donner un coup de fouet aux ordinateurs portables aussi fins que 16 mm de partenaires tels que Acer, ASUS et MSI.



L'un des principaux avantages de la plate-forme par rapport à la concurrence (au moment de la rédaction du présent document) est la connectivité PCIe 4.0. Les puces Core H de 11e génération supportent toutes le PCIe 4.0 au niveau du GPU et probablement du stockage NVMe (sur certaines plateformes), ce qui fait progresser les performances ; les processeurs mobiles Ryzen 4000H d'AMD ne supportent pas le PCIe 4.0 bien qu'ils aient été conçus avec leur architecture de processeur Zen 2.







Les solutions de la 10e génération d'Intel seront également mises à jour avec de nouveaux CPU 8 cœurs/16 fils de la série H cadencés à 5,3 GHz, offrant une bande passante PCIe 3.0 complète de 16 voies au GPU (au lieu de 8 voies sur la série 4000H d'AMD). Intel revendique des performances de calibre bureautique pour cette solution, mais il reste à voir sur quelle architecture elle repose.



Enfin, Intel a brièvement évoqué ses plans pour la plateforme Desktop au début de 2021. Rocket Lake-S est presque prêt pour le lancement et Chipzilla a tenu à clarifier quelques détails sur la puce phare prévue pour le premier trimestre.







Le 11ème Gen Intel Core i9-11900K est un processeur 8 cœurs, 16 fils, cadencé à 5,3GHz avec un turbo tout cœur allant jusqu'à 4,8 GHz. Ils affirment que les améliorations de l'IPC peuvent atteindre 19 % de génération sur génération grâce à une nouvelle architecture de cœur, et cela, combiné à des fréquences de fonctionnement élevées, pourrait leur permettre de devancer une fois de plus les puces Ryzen série 5000 d'AMD dans les jeux. Rocket Lake-S prendra également en charge le PCIe 4.0 (une première pour Intel on Desktop), et en conjonction avec les graphiques NVIDIA, il devrait tirer parti de la fonction BAR redimensionnable du PCI-Express, similaire à la mémoire Smart Access d'AMD sur les cartes mères de la série 500.



Il reste à voir si le fait de régresser quelque peu à partir de 10 coeurs sur le vaisseau amiral (potentiellement en raison de limitations thermiques) et la poursuite probable de leur processus de fabrication optimisé en 14 nm dissuadera les joueurs de se tourner vers cette plate-forme. Des tests internes ont montré qu'ils reprennent une avance sur les AMD 5800X et 5900X, mais le monde devra attendre les résultats indépendants. Les performances et le prix seront déterminants.







En post-scriptum au discours d'ouverture, Bryant a également montré un système basé sur la plate-forme de bureau Alder Lake. Alder Lake est une toute nouvelle architecture qui utilise une disposition innovante des noyaux Big/Small : un grand noyau à haute performance et de nombreux noyaux plus petits à haute efficacité. Il s'agira du premier processeur de bureau grand public construit avec leur processus 10 nm (une version améliorée), et il nécessitera probablement une nouvelle plateforme de socket (et donc de carte mère). Nous pourrions les voir dès le quatrième trimestre 2021, bien qu'un lancement en 2022 soit plus probable dans le domaine des ordinateurs de bureau.



Les annonces d'Intel au CES 2021 étaient de grande envergure, et ne laissaient pas présager d'être préoccupé par la menace posée par AMD, en partie parce que leur principal concurrent est fortement limité par la capacité de production de 7 nm de TSMC. Les solutions mobiles riches en fonctionnalités continuent de montrer la voie, et Rocket Lake-S pourrait voir son retour à un niveau de jeu équilibré au printemps. Leurs partenaires auront d'autres annonces dans les jours à venir, sans parler de leurs concurrents, mais pour l'instant ils peuvent pousser un soupir de soulagement en sachant qu'un véritable processeur de pointe de catégorie est imminent pour le bureau et que leur position sur le marché des mobiles semble assurée.



VORTEZ