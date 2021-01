[CES2021] Guide XPG CES 2021.







XPG apporte une série de nouveaux produits de jeu au CES 2021, un ultrabook entièrement numérique, un module DRAM DDR5 de nouvelle génération, un logiciel d'entraînement, etc.



XPG XENIA Xe Gaming Lifestyle Ultrabook







Dans la foulée du portable de jeu XPG XENIA, XPG et Intel font passer leur collaboration à un niveau supérieur en dévoilant l'ultraportable de jeu XPG XENIA Xe. Le XENIA Xe est destiné aux utilisateurs qui recherchent un ultraportable polyvalent, facile à transporter mais aussi suffisamment puissant pour répondre à leurs besoins en matière de jeu, de création de contenu léger et de productivité. Le XENIA Xe est un ultraportable 15,6" EVO™ Ready gaming lifestyle qui présente un design élégant et contemporain, avec un châssis en aluminium anodisé CNC haut de gamme et élégant. Il a un profil svelte de 11 mm au plus fin, pèse 1,65 kg et offre jusqu'à 16 heures d'autonomie de batterie pour une excellente utilisation en déplacement. Il est équipé d'un processeur Intel® 11th Gen Core™ i5-1135G7 ou i7-1165G7, de graphiques Intel Iris Xe, d'un écran tactile IPS Full HD 15,6" 1080P avec un rapport écran/corps de 87%, ainsi que du SSD PCIe Gen4 M.2 de 1 To propre à XPG. Avec ses nombreuses options d'extension, les possibilités du XENIA Xe sont presque infinies.



Gomme de jeu XPG



Le manque de concentration et la fatigue font partie du jeu, surtout après de longues sessions de jeu. Pour que les joueurs continuent à jouer, XPG a créé le XPG Gaming Gum. Cette gomme est la première de XPG, et ses ingrédients comprennent de la caféine pour un regain d'énergie rapide et une meilleure concentration. La gomme contient également de la lutéine, un antioxydant connu pour ses effets bénéfiques sur les yeux, notamment sa capacité à supprimer l'inflammation et à améliorer la netteté de la vision, entre autres avantages. La gomme ne contient ni graisse ni protéine et a un goût de menthe rafraîchissant et revigorant.



Logiciel XPG PRIME & XPG GRIT



XPG PRIME est un écosystème logiciel qui relie tous les appareils XPG d'un utilisateur pour une expérience de jeu améliorée. Avec XPG PRIME, les utilisateurs peuvent facilement personnaliser leurs appareils XPG avec les effets d'éclairage et les fonctions souhaitées sur une interface utilisateur intuitive dotée de fonctions et d'outils puissants. Après s'être connectés à un compte XPG PRIME, les utilisateurs peuvent accéder à leurs paramètres sur les appareils eux-mêmes ou sur le stockage dans le nuage.



XPG GRIT est un logiciel d'application de formation conçu pour aider les joueurs à améliorer leurs compétences en matière de tir à la première personne (FPS) grâce à de multiples modules de formation et d'analyse. L'application permet aux utilisateurs de s'entraîner à différents scénarios de tir à la première personne et de collecter diverses données. Ces mesures sont ensuite utilisées pour fournir des indications sur les paramètres et les exercices suggérés afin d'améliorer le jeu des utilisateurs. Associé à un portail social permettant de comparer et d'obtenir des informations supplémentaires, XPG GRIT a pour ambition d'améliorer le niveau de jeu de chacun.



XPG GAMMIX S70 PCIe Gen4 M.2 2280 Solid State Drive







Avec l'adoption de la nouvelle génération de PCIe 4.0, le GAMMIX S70 offre des vitesses de lecture/écriture ultra-rapide allant jusqu'à 7400/6400MB/s et des IOPS de lecture/écriture aléatoire allant jusqu'à 650/740K. Les utilisateurs n'auront aucun doute sur le fait qu'ils ont atteint le sommet des performances du SSD. En combinaison avec la conformité NVMe 1.4 et la mise en cache dynamique SLC, le GAMMIX S70 offre des performances bien supérieures aux SSD SATA et PCIe 3.0. Pour un fonctionnement fiable et une stabilité, le GAMMIX S70 est équipé d'un dissipateur thermique en terrasse avec des chambres creuses en dessous pour une surface accrue et donc un refroidissement plus efficace. Le GAMMIX S70 est déjà disponible sur de nombreux marchés.



XPG DEFENDER PRO E-ATX Châssis de PC de mi-tour







Le XPG DEFENDER PRO manifeste l'ambition de XPG en matière de composants pour PC en introduisant un châssis de tour intermédiaire E-ATX qui peut accueillir des cartes graphiques jusqu'à 380 mm de long et des refroidisseurs montés sur le processeur jusqu'à 170 mm de profondeur. Le concept de design étonnant et moderne du XPG DEFENDER PRO commence à l'extérieur, avec un panneau avant en maille magnétique, permettant aux bandes ARGB de briller à travers les différentes couches de métal solide. Le XPG Defender Pro est conçu pour optimiser la circulation de l'air grâce à trois ventilateurs XPG VENTO 120 ARGB préinstallés. Le XPG DEFENDER PRO est disponible en noir ou en blanc pour s'adapter à différentes personnalités.



XPG STARKER AIR ATX Châssis PC de mi-tour







Le XPG STARKER AIR est un châssis compact ATX pour PC de milieu de tour, doté d'un filtre à poussière innovant, d'une installation VGA verticale et d'un design industriel élégant avec des accents ARGB. Il s'agit d'une version orientée flux d'air du châssis XPG STARKER, avec un panneau avant MESH fonctionnel et élégant, doté de deux bandes lumineuses ARGB en façade, et disponible en noir ou en blanc pour s'adapter aux différentes personnalités. Tout cela est fourni dans un format compact qui tire le meilleur parti du format ATX. Un ensemble complet de ports E/S est également proposé pour faciliter la connexion avec des accessoires USB, des dispositifs audio et pour passer sans problème d'un effet lumineux préprogrammé à l'autre.



XPG LEVANTE PRO All-in-One CPU Liquid Cooler







Le XPG LEVANTE PRO est un refroidisseur de liquide pour CPU tout-en-un qui utilise la solution leader de l'industrie d'Asetek, la technologie de pompe Asetek® de 7ème génération avec contrôle PWM. Le refroidisseur est équipé d'un écran couleur LCD 2,1" sur le couvercle de la pompe, programmable pour fournir des informations en arrière-plan sur les mesures de performance telles que la température du CPU/GPU, les informations sur la tension, ou d'autres contenus personnalisés comme des textes ou des dessins pour personnaliser l'intérieur d'un bâtiment. Le XPG LEVANTE PRO est également équipé de trois ventilateurs XPG VENTO PRO 120 PWM alimentés par Nidec pour maintenir le radiateur de 360 mm au frais et fonctionner de manière optimale.



Module ADATA DDR5 DRAM



L'avenir des DRAM est ici sous la forme du module ADATA DDR5 DRAM. Par rapport à ses prédécesseurs, ce module apportera une augmentation significative de la vitesse, des capacités plus élevées et une réduction de la consommation d'énergie, ainsi qu'une augmentation de la bande passante par cœur de CPU. Le nouveau module DDR5 offrira des capacités jusqu'à quatre fois plus élevées, une consommation électrique réduite à 1,1V et des vitesses allant jusqu'à 8400MT/s.



Carte ADATA SD Express



Avec la montée des influenceurs des médias sociaux, le contenu généré par les utilisateurs et le déploiement des réseaux 5G dans le monde entier, les créateurs de contenu et autres personnes recherchent des produits de mémoire haute capacité, haute performance et portables pour répondre à leurs besoins. Pour répondre à cette demande, l'ADATA introduira une nouvelle carte SD Express d'ici le deuxième trimestre 2021. Tirant parti de la nouvelle spécification SD7.0 et de la norme PCIe Gen3x1, la carte offrira des vitesses de lecture/écriture allant jusqu'à 880/400 Mo/s. Avec des performances comparables à celles des SSD externes et le format compact d'une carte SD, les cartes SD Express ADATA offriront aux utilisateurs une nouvelle option de stockage portable qui s'apparente à un mini SSD.



ADATA SE900G RGB SSD externe



Le SSD externe ADATA SE900G est doté d'une coque arrière en métal durable pour un look haut de gamme, une excellente dissipation de la chaleur et une robustesse qui permet d'allier forme et fonction. Une grande plaque guide de lumière RGB permet d'émettre un magnifique éblouissement néon doux et texturé. Le SSD externe prend en charge l'interface USB 3.2 Gen2x2 et peut offrir des vitesses de lecture et d'écriture allant jusqu'à 2000 Mo/s pour des transferts de données rapides. En termes simples, les utilisateurs n'auront besoin que de cinquante secondes pour transférer un film de 50 Go en 4K, ce qui est jusqu'à douze fois plus rapide que de nombreux disques externes sur le marché.



