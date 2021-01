ASUS nous propose une nouvelle carte mère : La WRX80 SU8.



La plate-forme WRX80 est en pleine expansion. Ces systèmes de stations de travail ultra-premium auront bientôt le choix entre deux autres cartes mères. Le mois dernier, nous avons partagé une photo de la carte mère Gigabyte WRX80 SU8, qui est la seule conception de carte connue qui a été vue en dehors de la carte de référence AMD qui est entrée dans les systèmes Lenovo P620 ThinkStation.







La WRX80 PRO d'ASUS est une carte pour station de travail avec 8 emplacements mémoire et aussi un support de 8 canaux de mémoire (une caractéristique exclusive de la série Ryzen TR PRO). De conception similaire à celle du Gigabyte, la WRX80 PRO WS SAGE SE dispose de sept emplacements PCIe x16. Cela est possible puisque les processeurs basés sur la prise sWRX8 ont 128 voies PCIe, soit deux fois plus que la série non-PRO Threadripper.



Cette carte particulière dispose du WiFi intégré et nous pouvons voir qu'elle est plus large que la conception du Gigaoctet. Bien que nous n'ayons pas les spécifications exactes, il semble que ce soit un facteur de forme EEB, tout comme la carte mère ROG Dominus Extreme.







Voici la liste des processeurs compatibles :







Pas de date ni de prix pour le moment.



VIDEOCARDZ