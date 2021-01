AEROCOOL nous propose une nouvelle alimentation : La Aero White 650W.



Dotée des meilleures protections de sa catégorie et de performances impressionnantes tout en offrant un prix abordable unique, la série de blocs d'alimentation AERO est parfaite pour les constructeurs de PC de bricolage qui veulent une alimentation électrique riche en fonctionnalités sans se ruiner.



L'AERO WHITE est certifié 80Plus 230V EU White pour une efficacité énergétique de plus de 87%, rivalisant avec les performances des blocs d'alimentation 80Plus 230V EU Bronze.















JUSQU'À 87%+ D'EFFICACITÉ POUR UNE PERFORMANCE PROCHE DU NIVEAU DU BRONZE







80Plus 230V EU Blanc certifié pour des performances de haute efficacité rivalisant avec celles des blocs d'alimentation 80Plus 230V EU Bronze.



TESTÉ POUR LA FIABILITÉ ET LA PERFORMANCE



Ayant été soumis à de nombreux tests dans des conditions strictes et selon les normes de qualité les plus élevées, le bloc d'alimentation AERO garantit une fiabilité, une durabilité et des performances de premier ordre.



CORRECTION ACTIVE DU FACTEUR DE PUISSANCE



APFC intégré offrant une stabilisation de la tension plus élevée et une consommation d'énergie plus faible (taux de correction du facteur de puissance active > 0,9.



CONDENSATEURS JAPONAIS PREMIUM 105°C



Les condensateurs japonais intégrés de qualité supérieure à 105 °C offrent des performances, une fiabilité et une durabilité sans compromis, même dans les conditions les plus difficiles.



CONDENSATEURS À SEMI-CONDUCTEURS HAUT DE GAMME



Les condensateurs à semi-conducteurs haut de gamme offrent une grande qualité de sortie en courant continu pour un meilleur filtrage du bruit et une faible ondulation.



CONTRÔLE OPTIMISÉ DE LA VITESSE DU VENTILATEUR THERMIQUE







La vitesse optimisée du ventilateur permet un bruit de ventilateur presque inaudible et un fonctionnement silencieux du bloc d'alimentation.



Le contrôle thermique intelligent du ventilateur permet de maintenir le ventilateur en marche à la vitesse de démarrage avant d'atteindre une charge de 60 % à une température ambiante de 40 °C.



UNE GESTION PRATIQUE DES CÂBLES



Des câbles souples, noirs et plats permettent une gestion plus pratique des câbles et une installation plus facile.



Pour plus d'informations/la fiche technique : Cliquez ICI.



Elle sera disponible vers le 15 janvier 2021.



Le prix est de : 89.90 euros.



AEROCOOL