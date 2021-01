[CES2021] NVIDIA dévoile un teaser pour les RTX30XX série mobile (Portable).



NVIDIA a posté un teaser sur Twitter plus tôt dans la journée en partageant une vidéo promotionnelle. Dans le dernier segment de la vidéo, quelques images d'une fraction de seconde sont montrées, ce qui indique que l'accent est mis sur la nouvelle gamme de produits mobiles RTX qui sera bientôt annoncée.



















Les images montrent un ordinateur portable, le GA104, destiné à être utilisé dans un produit mobile RTX 3070/3080. Le GPU est lié à 8 puces de mémoire, ce qui indique une mémoire GDDR de 8 Go ou peut-être 16 Go. Le teaser montre également une capture d'écran du jeu Outriders. Le jeu sortira le 1er avril, mais une démo gratuite sera disponible le 25 février. Il est probable que le jeu sera optimisé pour le RTX. De plus, la vidéo est diffusée en direct le 12 janvier 2021 à 9 heures du matin (PST).



THE GURU3D