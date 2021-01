Cartes mères ASUS Z590 ROG Maximus XIII, TUF et PRIME illustrées.



Un certain nombre de cartes mères Z590 ASUS à venir ont été récemment photographiées. Parmi les quatre prochaines cartes mères, on trouve l'ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial, l'ASUS ROG Maximus XIII Hero, l'ASUS Prime Z590-A et l'ASUS TUF Z590-PLUS WIFI. Ces nouvelles cartes mères sont équipées d'un socket LGA1200, le même que celui des cartes Z490 existantes, et sont destinées aux futurs processeurs Intel de 11e génération. Les nouveaux processeurs Rocket Lake-S introduiront la prise en charge de la norme PCIe 4.0 qui devrait être entièrement prise en charge sur ces nouvelles cartes.





"ASUS Z590 MAXIMUS XIII EXTREME GLACIAL"





"ASUS ROG Maximus XIII Hero"





"ASUS Prime Z590-A"





"ASUS TUF Z590-PLUS WIFI"



La Z590 MAXIMUS XIII EXTREME GLACIAL est une carte mère haut de gamme avec monobloc intégré de EK. La carte est similaire à la Z490 GUNDAM et se présente dans un format E-ATX. La 13e édition de la ASUS ROG Maximus XIII Hero comprend des connecteurs d'alimentation EATX12V à 8 broches, une mise à jour de la configuration à 8+4 broches de la série Z490.



Ces nouvelles cartes mères devraient être annoncées dans les prochains jours lors du CES.



