COOLER MASTER nous propose un nouveau ventirad CPU : Le MastarAir MA624.



Cooler Master a dévoilé la glacière MastarAir MA624 Stealth CPU à Hong Kong. Le tout dernier refroidisseur à double ailettes en aluminium de la société est massif, mesurant 144,9 mm x 153,2 mm x 160 mm (LxPxH). Il se compose de deux ailettes en aluminium reliées par six caloducs en cuivre nickelé de 6 mm d'épaisseur. Le refroidisseur comprend trois ventilateurs, dont deux SickleFlow de 140 mm et le troisième SickleFlow de 120 mm.



Dans sa configuration typique, le SickleFlow 140 mm occupe la position centrale (transport) et la dernière position (traction), tandis que le SickleFlow 120 mm occupe la première position (poussée), avec un espace libre de 70 mm pour les modules de mémoire de grande taille. Pour ceux qui ont une mémoire de hauteur standard, les ventilateurs de 140 mm peuvent prendre la position "push" et "convey", le ventilateur de 120 mm tirant à partir de l'extrémité. Dans sa configuration "la plus furtive", il suffit de placer un ventilateur de 140 mm au milieu.



















Chacun des deux ventilateurs SickleFlow de 140 mm inclus avec le MA624 Stealth tourne entre 650 et 1 400 tr/min, poussant jusqu'à 67 CFM de débit d'air, 10-27 dBA de bruit et 2,25 mm de pression statique H₂O. La turbine de 120 mm tourne entre 650 et 1 800 tr/min, poussant jusqu'à 62 CFM de débit d'air, 8-27 dBA de bruit et 2,50 mm de pression statique H₂O. Les six caloducs convergent à la base, établissant un contact indirect avec l'unité centrale sur une base en cuivre. Les deux cheminées d'ailettes sont surmontées d'une plaque supérieure en aluminium brossé, qui est amovible. Parmi les types de douilles de CPU pris en charge, on trouve AM4, LGA1200, LGA2066 et LGA115x.



Le MA624 Stealth a commencé à être vendu à Hong Kong pour : 101 Dollars.



TWITTER (Momomo US)