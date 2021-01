[CES2021] Thermaltake présente le mini châssis : Tower 100.



Thermaltake, la première marque de PC haut de gamme pour Case, Cooling, Gaming peripherals, and enthusiast memory solutions, annonce le lancement du tout nouveau boîtier de PC de jeu mini-tour, le Tower 100. Basé sur le Tower 900, lauréat de nombreux prix, "format de poche" en mini-centrale de facteur de forme ITX, il est doté d'un système de refroidissement compact et d'une présentation parfaite.



"Il y a une tendance chez les joueurs invétérés qui choisissent des boîtiers plus petits pour leurs ordinateurs à hautes performances. C'était un défi majeur de transformer un boîtier de tour complet comme la Tour 900 en un facteur de forme ITX. Malgré tout, le châssis était bien configuré pour l'utilisation de l'espace, l'extensibilité et le refroidissement, tout en offrant un aspect attrayant. Le contrôle thermique est une priorité absolue avec un châssis aussi minuscule. La Tour 100 est une nouvelle référence pour les véritables systèmes de jeu haut de gamme ITX", a déclaré Kenny Lin, le PDG de Thermaltake.







La Tower 100, qui peut accueillir des solutions de cartes graphiques de grande taille jusqu'à 330 mm de long, permet une ventilation filtrée de haut en bas. L'association de la beauté du verre trempé de 4 mm d'épaisseur et des panneaux latéraux en acier ventilés permet d'obtenir un équilibre entre le spectacle et le flux. Depuis les fondations, la tour 100 est ouverte pour permettre une meilleure circulation de l'air jusqu'aux panneaux supérieurs ; un couvercle à boutons-poussoirs permet d'accéder facilement aux composants pour les connecter. Panneau d'entrée/sortie supérieur incliné supportant l'USB 3.2 (Gen2) Type-C avec ports USB 3.0 et audio HD pour une connectivité facile.







En tenant compte de la circulation de l'air, la gestion des câbles est également couverte dans toute la Tour 100 par une plaque de recouvrement personnalisée. La découpe modulaire pour les cartes graphiques de grande taille, qui permet un montage vertical natif "sans affaissement", offre un moyen pratique de cacher les câbles du GPU et de les connecter facilement à l'alimentation électrique située à l'arrière du boîtier.



Le grand passe-fil permet d'accéder aux entrées/sorties et aux connexions de câbles grâce à une plaque arrière modulaire en nid d'abeille qui sert également de support de rangement ou permet d'augmenter le débit d'air grâce à l'option de ventilateur arrière de 120/140 mm situé sur le panneau arrière. Le refroidissement All-In-One supporte les radiateurs de 120 mm avec un ventilateur supplémentaire de 120/140 mm situé au-dessus du couvercle du bloc d'alimentation et des refroidisseurs de l'unité centrale jusqu'à 190 mm de hauteur.







Grâce à une conception modulaire, en pensant à l'enthousiaste, il est facile de retirer les panneaux pour les personnaliser ou les entretenir correctement. Modifiez la construction pour créer des designs uniques et profitez d'une installation plus facile en retirant les panneaux du cadre. Les filtres à poussière amovibles permettent de les nettoyer facilement ou de les retirer complètement pour obtenir un débit d'air maximal. Gagnez en espace de stockage grâce au montage des disques durs et des disques SSD sur la face intérieure et le panneau arrière pour verrouiller et charger tous vos médias et jeux favoris.







Bénéficiant d'une garantie limitée de trois ans, la Tower 100 sera disponible aux États-Unis et au Canada à la fin janvier 2021.



TECHPOWERUP