[CES2021] HP Envy 14 : le PC polyvalent se met à jour.



Dévoilé sous la référence HP Envy 14-eb0010nr, le dernier-né de la marque américaine fait ses débuts au CES 2021. L’ordinateur portable, pensé pour les créateurs de contenus les plus nomades, embarque donc un écran IPS de 14 pouces, affichant 1920 x 1200 pixels, tactile et aux bordures affinées, dont HP promet avoir particulièrement travaillé la colorimétrie.



Si l’ensemble inclut une connectique complète (USB-A, USB-C compatible Thunderbolt, HDMI, jack et port microSD), des haut-parleurs estampillés Bang & Olufsen et une webcam HD 720p, le total ne pèse d’ailleurs que 1,6 kg. On note que le fabricant met ici l’accent sur la protection de la vie privée, proposant un lecteur d’empreintes, un bouton dédié à la coupure du microphone (avec un indicateur LED) et un autre à l’occultation de la webcam.







Si l’Envy 14 vise les créateurs, c’est parce qu’il bénéficie d’un équipement mis à jour avec les dernières puces d’Intel. Le PC intègre ainsi un Core de 11e génération (i5-1135G7) flanqué, pour la partie graphique, d’une carte Nvidia GeForce GTX 1650 Ti avec Max-Q (4 Go de mémoire dédiée), le tout étant complété par 16 Go de mémoire vive DDR4. Côté stockage, HP prévoit un SSD de 256 Go, tandis qu’une batterie de 63,3 Wh assure son autonomie. Ajoutons que l’ordinateur est compatible avec le WiFi 6, comme la plupart des machines désormais, et qu’un système de refroidissement a été prévu.







HP se garde pour l’heure de préciser les prix et date de disponibilité de son nouvel Envy 14. Des informations que la marque devrait toutefois préciser sous peu.



