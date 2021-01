[CES2021] Acer présente le Chromebook Spin 514.



Quelques jours avant le coup d’envoi du CES 2021, Acer présente ses nouveautés à destination du grand public, des professionnels et des gamers. Après avoir intégré le SoC Snapdragon 7c dans ses Chromebook Spin 513, le fabricant taïwanais lance son premier Chromebook propulsé par AMD. Le Chromebook Spin 514 est le premier modèle d’Acer à intégrer des processeurs mobiles Ryzen 3000 série C et des cartes graphiques Radeon. Deux modèles seront commercialisés avec des puces quadricœurs Ryzen 7 3700C et Ryzen 5 3500C, ainsi que des cartes graphiques Radeon Vega ou RX Vega.







Spin 514 : le premier Chromebook 100 % AMD d’Acer



Côté connectique, le Spin 514 dispose de deux ports USB-C prenant en charge l’USB 3.2 (Gen 1 jusqu’à 5 Gb/s) et le DisplayPort. Ils sont associés à deux ports USB 3.2, un lecteur de carte microSD et certaines configurations permettront de profiter d’un port HDMI. La connexion n’est pas en reste avec du Wi-Fi 5 bi-bande et du Bluetooth 5.0. Deux haut-parleurs stéréo et deux microphones complètent l’ensemble. En plus du Spin 514 dédié au grand public, Acer a évoqué l’arrivée d’un Chromebook Enterprise Spin 514 avec des fonctionnalités pour les professionnels.



Les deux versions prennent en charge les applications via Google Play et les applications Web. Acer annonce que son Chromebook Spin 514 sera disponible à partir de mars 2021, au prix de 529 euros. Il sera disponible en trois couleurs : argent, gris acier et vert.



