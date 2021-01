[CES2021] Lenovo Yoga AIO 7 : un All-in-One à écran pivotant.



Le CES 2021 est pour Lenovo l’occasion de compléter sa gamme d’ordinateurs, mais pas uniquement au format portable. La marque chinoise ajoute à sa série Yoga, qui s’est largement enrichie en fin d’année dernière, un nouveau modèle au design tout-en-un, le Yoga AIO 7.







Rappelant d’ailleurs le Samsung The Sero, dans un format nettement plus compact, le Yoga AIO 7 embarque Windows 10 dans un format 27 pouces, cet écran IPS affichant de la 4K et couvrant 99 % des espaces DCI-P3 et Adobe RGB d’après la marque. Cet écran a donc l’intérêt de pouvoir pivoter : grâce à sa charnière dorsale, il peut ainsi passer d’un affichage paysage à un mode portrait adapté à la navigation sur de longues pages web, par exemple, ou à la consultation de contenus verticaux.



Lenovo évoque d’ailleurs un système de rotation automatique lorsque l’utilisateur diffuse des contenus verticaux depuis un smartphone. Cet écran peut également être incliné jusqu’à 20 degrés pour plus de confort. Tourné vers le multimédia et la visio, l’ordinateur est pourvu d’une webcam détachable de 5 mégapixels, de micros intégrés, mais aussi d’enceintes stéréo signées JBL en façade.







À l’intérieur, la machine ne lésine toutefois pas sur la puissance, puisque Lenovo annonce l’intégration, dans sa configuration la mieux équipée, d’un processeur AMD Ryzen 7 4800H complété, côté carte graphique, par une GeForce RTX 2060 signée Nvidia.



La disponibilité du Lenovo Yoga AIO 7 est prévue à compter d’avril 2021.



Comptez alors un tarif démarrant à 1 199 euros, les clavier et souris assortis (blanc et gris) étant fournis.



