RESPAWN ENTERTAINMENT nous propose un nouveau jeu PC : Medal of Honor - Above and Beyond.







Editeur(s)/Développeur(s) : Respawn Entertainment.



Sortie France : 11 décembre 2020.



Genre(s) : FPS.



Thème(s) : 2nde Guerre Mondiale.



Mode(s) : Jouable en solo/Multi en ligne.



Support(s) : Steam/Oculus Store.



Langue de la version disponible en France : Textes en français/Voix en anglais.



Configuration conseillée : Système d'exploitation et processeur 64 bits nécessaire Système d'exploitation : Windows 10, Processeur : Intel i7 9700K, Mémoire vive : 16 GB de mémoire, Graphiques : NVIDIA RTX 2080.



Espace nécessaire pour l'installation : 180 GB.



Accessoire(s) compatible(s) : Oculus HTC Vive.



Classification : Interdit au moins de 18 ans.















Résumé : Medal of Honor : Above and Beyond est un FPS en réalité virtuelle (VR) développé par Respawn Entertainment. Le jeu revient aux origines de la franchise et prend place lors de la Seconde Guerre Mondiale. Cinq modes multijoueur (Deathmatch, Roi de la colline...) sont également de la partie.



Un trailer du jeu : Cliquez ICI.



Un test du jeu : Cliquez ICI.



