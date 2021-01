GIGABYTE nous propose une nouvelle alimentation : La P1000GM Power Supply.



GIGABYTE annonce aujourd'hui la toute dernière alimentation de conception compacte - le bloc d'alimentation GIGABYTE P1000GM 1000W 80PLUS Gold. La GIGABYTE P1000GM présente un design compact pour sa catégorie, ne mesurant que 140 mm de long. Le P1000GM se caractérise par une conception entièrement modulaire, des condensateurs japonais de haute qualité, un ventilateur semi-passif intelligent de 120 mm et un rail simple +12V puissant. Il est doté d'un ensemble de protections, notamment OVP/OPP/SCP/UVP/OCP/OTP, et est couvert par une garantie de 10 ans.







Caractéristiques de l'alimentation électrique GIGABYTE P1000GM :



- 80 PLUS certifié or,

- Conception entièrement modulaire,

- Ventilateur de 120 mm à roulements hydrauliques intelligents (HYB),

- Principaux condensateurs japonais,

- Puissant rail simple +12V,

- Protection OVP/OPP/SCP/UVP/OCP/OTP,

- Taille compacte (1‎50 x 140 x 86 mm),

- 10 ans de garantie (selon la région).



Les Dimensions :







Conception entièrement modulaire



La GIGABYTE P1000GM est équipée d'un système de câbles modulaires avec des câbles plats noirs. Les constructeurs peuvent installer uniquement les câbles nécessaires pour réduire l'encombrement, augmenter le débit d'air et améliorer les performances thermiques du châssis.



80 PLUS certifié or



La certification 80 Plus Gold garantit une efficacité de 90 % à une charge de 50 %. Une meilleure efficacité énergétique entraîne une réduction de la consommation d'énergie, de la chaleur et du bruit des ventilateurs.



Condensateurs japonais de haute qualité



Les principaux condensateurs sont des condensateurs japonais de haute qualité, afin de produire des performances efficaces et d'assurer une fiabilité à long terme.



Ventilateur de 120 mm à roulement hydraulique intelligent (HYB)



La vitesse du ventilateur est ajustée en fonction de la détection automatique de la puissance et s'arrête lorsque le système est au ralenti ou à faible charge (moins de 20 % de charge). Le ventilateur à palier hydraulique offre une durée de vie plus longue et plus stable.



Conception à un seul rail +12



Un seul rail +12V fournit la meilleure puissance de sortie, la meilleure stabilité et la meilleure compatibilité pour le matériel.



Disponibilité et Prix



Pas de date ni de prix pour le moment.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



