GIGABYTE Z590 AORUS Xtreme en photo.



Voici la première photo de la carte mère Socket LGA1200, le fleuron de la nouvelle génération de GIGABYTE, basée sur le chipset Intel Z590, avec un support prêt à l'emploi pour les processeurs de bureau "Rocket Lake" de 11ème génération, le Z590 AORUS Xtreme. Dotée du choix de composants le plus haut de gamme de la société, la carte tire sa puissance d'une combinaison de connecteurs ATX 24 broches et de deux connecteurs EPS 8 broches, la conditionnant pour le CPU à l'aide d'un VRM massif 21 phases.



Les seuls slots d'extension sur cette carte sont trois PCI-Express x16, dont au moins deux sont câblés à l'unité centrale (Gen 4.0 x16 ou Gen 4.0 x8/x8 avec Rocket Lake, Gen 3.0 avec Comet Lake) ; le troisième slot étant câblé à la PCH. Sous le revêtement se trouvent trois slots M.2 NVMe, dont l'un est en Gen 4.0 x4, et câblé à l'unité centrale, tandis que les autres sont câblés à la PCH.







Le GIGABYTE Z590 AORUS Xtreme serait un modèle de la génération actuelle avec une nouvelle connectivité qui comprend le Wi-Fi 6E (802.11ax sur la bande radio de 6 GHz) et le Thunderbolt 4. La carte dispose également de ports USB 3.2x2 à 20 Gbps, et d'options de réseau câblé comprenant 10 GbE et 2.5 GbE.



La carte sera également l'une des premières à intégrer le dernier CODEC audio Realtek ALC4080 qui remplace l'ALC1220, le CODEC le plus performant de la société. Le canal stéréo principal de la carte sera toujours tiré par un DAC Sabre Reference de l'ESS. Nous devrions en savoir plus sur cette carte vers la mi-janvier, lorsqu'Intel devrait permettre à ses partenaires fabricants de cartes mères d'annoncer leurs produits à base de puces Intel série 500.



VIDEOCARDZ