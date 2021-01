SILVERSTONE nous propose une nouvelle alimentation : La NightJar 700 Titanium Fanless.



SilverStone Technology élargit sa gamme de blocs d'alimentation NightJar Fanless Series avec le nouveau bloc d'alimentation NJ700 80PLUS Titanium 700W Fanless qui offre un fonctionnement totalement silencieux à 0dBA. Le NJ700 de SilverStone est le modèle d'alimentation sans ventilateur le plus puissant de la marque à ce jour. Il se présente dans un boîtier de couleur argent et dispose d'une conception de câble entièrement modulaire avec des câbles plats flexibles offrant une gestion facile des câbles. Il utilise une construction de haute qualité avec des condensateurs entièrement japonais.







Le SilverStone NJ700 est équipé d'un puissant rail +12 en tête de sa catégorie, conçu pour supporter des composants haut de gamme et l'overclocking. Il dispose d'une régulation de tension stricte de +-2%, meilleure que les spécifications d'Intel, ainsi que d'une faible ondulation et d'un faible bruit, ce qui lui confère une superbe stabilité de puissance. Le bloc d'alimentation sans ventilateur en titane NJ700 est conçu pour une alimentation continue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec une température de fonctionnement de 45 °C. Le NJ700 est livré avec une suite de protections avancées pour la sûreté et la sécurité, notamment OCP, OVP, SCP, OPP et OTP. Le NJ700 Titanium rivalise avec le Seasonic PRIME Fanless TX-700















Caractéristiques de la SilverStone NJ700 Titanium Fanless



- Solution thermique sans ventilateur, acoustique 0 dBA,

- Construction de haute qualité avec tous les condensateurs japonais,

- Câbles 100% modulaires,

- Régulation stricte de la tension de +-2% et faible ondulation et bruit,

- Puissance de sortie continue 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec 45℃ ; température de fonctionnement,

- En tête de classe pour le rail simple +12V,

- Connecteurs PCI-E 8 broches et PCI-E 6 broches pour les cartes graphiques haut de gamme.



Les Dimensions :







Voici la fiche technique :



- Modèle : SST-NJ700,

- Couleur : Argent (peinture sans plomb),

- Combinaison +3,3V & +5V : 100W,

- Combiné +12V : 696W,

- Tension d'entrée : 90 ~ 264 Vrms,

- Gamme de fréquences d'entrée : 47Hz ~ 63Hz,

- PFC : PFC actif (PF>0,95 à pleine charge),

- Efficacité : 90%~94% @ 10% ~ 100% de charge,

- MTBF : 100 000 heures,

- Température de fonctionnement : 0°C ~ 45°C,

- Protection : Protection contre les surintensités, les surpuissances, les surtensions, les surchauffes, les courts-circuits.



- Connecteurs :



- 1 connecteur de carte mère à 24/20 broches (610 mm),

- 2 x 8/4-Pin EPS/ATX 12V connector (650mm x 2),

- Connecteur PCIE 4 x 8 / 6 broches (750 mm x 4 ),

- 12 x connecteur SATA (450mm/120mm/120mm/120mm x 3),

- 6 x connecteur périphérique à 4 broches (450mm/120mm/120mm x 2),

- 1 x connecteur de disquette à 4 broches (100 mm).



- Système de refroidissement : Solution thermique sans ventilateur,

- Facteur de forme : ATX,

- Niveau de bruit : 0 dBA,

- Dimensions : 150 mm (L) x 86 mm (H) x 170 mm (P)/5,91" (L) x 3,39". (H) x 6,69" (D)

- Poids : 2,3 kg.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



