NETGEAR nous propose un nouveau système Wifi : Les Orbi Pro WiFi 6 AX6000.



Orbi Pro WiFi 6 est un système Mesh WiFi 6 Tri-bande conçu avec la dernière génération de WiFi, afin de fournir aux petites entreprises le nec plus ultra en matière d'expérience WiFi. Extrêmement simple à configurer et utiliser, il offre une couverture WiFi jusqu'à 400m2 pour 60 appareils connectés simultanément. Bénéficiez de vitesses WiFi très élevées partout dans vos locaux. Il inclut également un abonnement d'un an à la plateforme de gestion dans le Cloud Insight, permettant de gérer votre WiFi, simplement, où que vous soyez. Le pack est composé d'un routeur et d'un satellite.











Une meilleure connexion Wi-Fi aujourd'hui et demain avec le WiFi 6



Vitesses maximales



Profitez d'un débit pouvant atteindre 6 Gbit/s et d'une couverture allant jusqu'à 350 m2.



4 SSID



Prend en charge le protocole de sécurité sans fil WPA3 et inclut la gestion VLAN et 4 SSID pour établir des réseaux distincts et sécurisés entre l'administration, les employés, les invités et les objets connectés.



Configuration simple



Connectez-le à votre box existante, configurez et personnalisez votre Orbi Pro en quelques minutes avec l'application Insight. Gérez facilement vos paramètres WiFi au niveau de l'appareil et du réseau, testez votre vitesse Internet, affichez l'historique de vitesse et surveillez l'utilisation des données à distance.



Sans fils



Bénéficiez d'une connexion sans fil dédié et rapide entre votre routeur et le satellite.



GESTION AVANCÉE



Configurez les réseaux WiFi avec l'application Insight. Gérez les paramètres WiFi, testez et surveillez le débit et d’autres options avancées. Supports de montage mural inclus.



Voici la fiche technique :



Vitesse



- AX6000.



Nombre max. D'utilisateurs



- 256.



Nombre d'utilisateurs simultanés par unité



- 60.



Utilisation recommandée



- SOHO et les petites entreprises.



PoE



- Non.



Gestion à distance



- Insight.



Ils sont déjà disponibles sur le site de NETGEAR.



Le prix est de (Par 2) : 869.99 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



NETGEAR