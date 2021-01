MSI va publier une nouvelle révision de la RTX 3060 Ti Ventus 2X V1.



MSI semble s'apprêter à mettre à jour sa carte graphique RTX 3060 Ti Ventus 2X avec une révision relativement profonde. La nouvelle carte graphique Ventus 2X V1 conserve les mêmes fréquences et les mêmes horloges que la précédente Ventus 2X (1695 MHz pour le modèle OC), ainsi que le même TGP de 200 W. L'essentiel des révisions porte sur les systèmes d'alimentation et de dissipation de chaleur de la carte.











La nouvelle Ventus 2X V1 révisée reprend les deux connecteurs à 8 broches de l'original et propose un seul connecteur à 8 broches pour l'alimentation électrique. Cela pourrait signifier un abaissement des plafonds d'overclocking pour la carte, mais je suppose que nous ne connaîtrons la réponse à cette question que lorsqu'elle sera disponible.





"Version 1"





"Version 2"



Le fait que MSI ait également révisé le système de refroidissement semble cependant donner du crédit à cette théorie de l'overclocking de la hauteur de plafond : avec moins de puissance étant (éventuellement) fournie à la carte, MSI a jugé bon de faire de la Ventus 2X V1 une carte plus fine par rapport à son prédécesseur (c'est une carte à 2 fentes maintenant, à 42 mm, alors qu'elle était à 2,2 fentes dans la première révision, à 52 mm).



Pas de date ni de prix pour le moment.



VIDEOCARDZ