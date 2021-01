AMD 32 coeurs EPYC "Milan" Zen 3 CPU combat les processeurs Dual Xeon 28 coeurs.



AMD devrait annoncer sa prochaine gamme de processeurs EPYC pour les applications serveurs basés sur la nouvelle architecture Zen 3. Sous le nom de code "Milan", AMD poursuit l'utilisation de villes italiennes comme noms de code pour ses processeurs. Basé sur le nouveau noyau Zen 3, Milan devrait apporter de grandes améliorations par rapport à la conception actuelle de l'EPYC "Rome".



Grâce à un procédé 7 nm+ raffiné, les nouveaux processeurs EPYC Milan vont offrir de meilleures fréquences, qui sont associées à un nombre élevé de cœurs. Si vous vous demandez à quoi ressemblerait le Zen 3 en configuration serveur, ne cherchez pas plus loin, car nous avons le prochain processeur 32 cœurs AMD EPYC 7543 référencé dans le benchmark Geekbench 4.











Le nouveau processeur EPYC 7543 est un modèle à 32 cœurs et 64 fils, avec une horloge de base de 2,8 GHz et une fréquence d'accélération de 3,7 GHz. Les caches de cette unité centrale sont volumineux, et il y a un total de 2048 Ko (32 fois 32 Ko pour le cache d'instructions et 32 fois 32 Ko pour le cache de données) de cache L1, 16 Mo de cache L2, et jusqu'à 256 Mo de cache L3.



Dans le test GB4, un test à un seul cœur a donné 6065 points, tandis que l'exécution à plusieurs cœurs a donné 111379 points. Si vous vous demandez comment cela se compare à un processeur haut de gamme Intel Xeon Platinum 8280 Cascade Lake 28 cœurs, le nouveau processeur EPYC Milan 7543 est capable de combattre deux d'entre eux en même temps.



Dans un test à un seul score, la configuration Intel Xeon obtient 5048 points, ce qui montre que le nouveau CPU Milan a des performances à un seul score supérieure de 20 %, tandis que le score à plusieurs scores de la configuration à deux Xeon est de 117171 points, ce qui est 5 % plus rapide que le CPU AMD. La raison de ce score multicore plus élevé est le nombre de cœurs qu'offre une configuration double CPU (32 cœurs contre 56 cœurs).



