JBL donne le coup d'envoi de son 75e anniversaire et annonce sa gamme de produits 2021.



Depuis 75 ans, JBL est au cœur de la scène du divertissement, qu'il s'agisse d'alimenter en son les grands événements de la culture pop ou de s'associer avec certains des plus grands talents mondiaux dans les domaines de la musique, du sport et des sports.



En tant que leader des ventes d'enceintes portables et marque d'écouteurs à la croissance la plus rapide au monde, cette année marque un 75e anniversaire épique pour la marque, avec de nombreux nouveaux produits JBL annoncés aujourd'hui, conçus pour améliorer les expériences quotidiennes.



Depuis sa création, JBL a su allier une vision audacieuse de l'avenir à la passion et au talent d'ingénieurs et de designers du monde entier. Dès le premier jour, JBL a bâti son héritage sur une passion, une énergie et un amour du son. Quelle que soit la façon dont les consommateurs l'écoutent ou l'utilisent, la mission de JBL est de s'assurer qu'ils en aiment chaque minute.















"Depuis 75 ans, JBL est le pionnier mondial au cœur de la scène du divertissement. Les haut-parleurs JBL alimentent le son dans plus de la moitié des salles de cinéma, des stades de sport et des salles de musique du monde", a déclaré Ralph Santana, directeur du marketing chez HARMAN.



"JBL a continué à explorer les nouvelles frontières de la technologie et de l'innovation de pointe dans le développement de produits et nous sommes ravis de lancer notre 75e année en révélant de nouveaux produits passionnants dans le domaine des écouteurs, des portables et de l'audio domestique et de luxe".



Parmi les nouveaux produits annoncés aujourd'hui, les véritables casques sans fil de JBL continuent d'être au centre des préoccupations, avec de nombreux nouveaux modèles lancés cette année pour répondre à tous les styles de vie. En plus d'élargir les gammes populaires pour inclure de véritables options sans fil, JBL a également lancé une toute nouvelle série, JBL Tour, qui présente la véritable option sans fil la plus avancée sur le plan technologique.



Qu'il s'agisse de faire de l'exercice, d'escalader une montagne ou de participer à un marathon de conférences téléphoniques, le nouveau portefeuille élargi de casques sans fil de JBL a quelque chose à offrir à tous les styles de vie. Les dernières nouveautés sont le JBL Tour Pro+, le JBL LIVE Pro+, le JBL LIVE FREE NC+ et le JBL Reflect Mini NC TWS.



Ces quatre modèles sont équipés de la technologie de suppression active ou adaptative du bruit et de la double connexion pour profiter de la musique en toute tranquillité ou passer des appels avec un ou deux boutons, ainsi que d'assistants vocaux intégrés.



Chacun des quatre nouveaux casques sans fil JBL a également été sélectionné comme "Best of Innovation Honorees" dans le cadre des prestigieux prix de l'innovation CES 2021. Le programme des prix de l'innovation du CES, détenu et produit par la Consumer Technology Association (CTA), est un concours annuel qui honore la conception et l'ingénierie exceptionnelles de produits technologiques grand public dans 28 catégories de produits.



JBL développe également ses écouteurs intra-auriculaires et supra-auriculaires, avec cinq nouvelles options lancées cette année. Parmi celles-ci, le JBL Tour ONE, qui fait partie du lancement de la toute nouvelle série Tour de JBL et qui a également été nommé "Best of Innovation Honoree" dans le cadre des prix de l'innovation CES 2021.



Conçue pour les professionnels, la série Tour offre une technologie avancée telle que la suppression adaptative du bruit, qui surveille le bruit ambiant 50 000 fois par seconde et s'adapte au niveau parfait de suppression du bruit pour l'environnement de l'utilisateur.



Cette technologie compense également les fuites sonores causées par des facteurs tels que les lunettes, les cheveux ou les mouvements de la tête. Parmi les autres lancements, citons le JBL LIVE 660NC, le JBL LIVE 440NC, le JBL TUNE 660NC et le JBL TUNE 510BT.



Dans le domaine de l'audio portable, JBL ajoute le JBL Charge 5 à sa populaire série Charge. Ce haut-parleur portable est équipé d'un haut-parleur à longue excursion redessiné, d'un tweeter séparé et de deux radiateurs passifs pour une clarté audio impressionnante et des basses profondes avec 20 heures de lecture et une banque de puissance intégrée.



En outre, Harman Kardon élargit sa série de portables emblématiques avec le Harman Kardon Onyx Studio 7. Ce haut-parleur de conception unique est doté de deux tweeters doubles de 25 mm pour un véritable son stéréo, combiné à des basses puissantes et à une batterie rechargeable Li-on intégrée qui offre 8 heures d'autonomie de jeu.



Pour l'audio domestique, la JBL Bar 5.0 Multibeam est la dernière barre sonore à rejoindre la série JBL Bar. La JBL Bar 5.0 Multibeam est mise à niveau pour offrir une expérience sonore surround 3D incroyablement spacieuse grâce au tout premier Virtual Dolby Atmos et à la technologie de formation de faisceau exclusive de JBL - MultiBeam.



Dans le domaine de l'audio de luxe, trois nouveaux produits ont été annoncés, dont deux haut-parleurs et un amplificateur. Six nouveaux haut-parleurs JBL Synthesis ont été annoncés, y compris des unités murales, encastrées et au plafond pour les systèmes de divertissement à domicile JBL Synthesis, élargissant ainsi ses gammes de haut-parleurs SCL et de caissons de basses SSW.



Le nouveau haut-parleur L100 Classic 75 présente le design rétro JBL L100 Classic, emblématique des années 1970, y compris une grille en mousse Quadrex noire et d'exquises enceintes en placage de bois de teck. Avec seulement 750 paires de ce produit historique disponibles, le haut-parleur exclusif est doté d'un badge arrière signé unique et d'un certificat d'authenticité pour commémorer l'anniversaire.



L'amplificateur intégré JBL SA750 est doté d'un panneau frontal iconique en aluminium moulu d'inspiration rétro, avec des cadrans de volume, de balance et d'entrée luxueux et des commutateurs puissants pour l'alimentation, la mise en sourdine, le direct, le phono MC/MM et l'étalonnage de la salle de concert Dirac.



Le panneau frontal comprend une entrée auxiliaire de 3,5 mm et une sortie casque de 3,5 mm, ainsi qu'un écran LED orange de 2 lignes. L'aspect est complété par des panneaux latéraux classiques en placage de bois de teck, assortis aux nouvelles enceintes JBL L100 Classic 75 de l'édition anniversaire.



