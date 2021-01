Acer dévoile trois nouveaux moniteurs de jeux à taux de rafraîchissement élevé.



Acer a dévoilé aujourd'hui une série de nouveaux produits dans ses portefeuilles Predator et Nitro en pleine expansion, avec trois moniteurs de jeu adaptés à un large éventail de joueurs, des professionnels d'élite nécessitant une technologie haut de gamme aux joueurs occasionnels qui jouent pour le plaisir. En outre, Acer est le premier à proposer des moniteurs de jeu certifiés TÜV Rheinland Eyesafe, spécialement conçus pour émettre une lumière bleue moins puissante que les écrans LCD standard.



"Nos derniers moniteurs de jeux sont dotés des dernières technologies du secteur pour offrir aux joueurs des performances fluides et une ergonomie confortable", a déclaré Victor Chien, président de la division Affichage numérique d'Acer Inc. "Conçus pour séduire les joueurs les plus exigeants, nos moniteurs de jeu Predator ont fait la preuve de leur qualité et de leur fiabilité en tant que premier choix des joueurs professionnels et de ceux qui veulent simplement s'amuser. Les nouveaux moniteurs Predator et Acer Nitro sont disponibles dans une variété de modèles et de tailles afin de répondre aux besoins de presque tous les joueurs sur le marché".



Predator XB273U NX











Le moniteur de jeu Predator XB273U NX est destiné aux joueurs à la recherche d'une expérience de jeu de pointe. Doté des dernières innovations en matière de jeu et d'affichage, ce moniteur de 27 pouces donne vie aux jeux grâce à un panneau WQHD (2560 x 1440), un taux de rafraîchissement de 275 Hz (overclocké) et un temps de réponse allant jusqu'à 0,5 ms (G to G), ce qui lui permet de fournir des images fluides et sans déchirure, même lorsque des objets en mouvement rapide traversent l'écran.



Le moniteur HDR couvre 95 % du spectre DCI-P3 pour offrir des couleurs éclatantes et des noirs plus profonds, et son affichage est encore amélioré par la technologie Agile-Splendor IPS[2] d'Acer qui permet d'obtenir des images d'une grande netteté même avec de grands angles de vue.



Le NVIDIA Reflex Latency Analyzer, récemment lancé, est un outil révolutionnaire de mesure de la latence du système qui détecte les clics provenant de la souris et mesure ensuite le temps nécessaire aux pixels résultants (c'est-à-dire un éclair de bouche de pistolet) pour changer à l'écran, tandis que le NVIDIA G-SYNC permet de jouer sans larmes en plus d'un rapport de contraste et d'une palette de couleurs élargis.



Predator XB323QK NV











Le nouveau Predator XB323QK NV est un moniteur de jeu UHD (3840 x 2160) de 31,5 pouces compatible NVIDIA G-SYNC avec un taux de rafraîchissement rapide de 144 Hz. En plus des visuels doux comme du beurre que cette technologie implique, les jeux sont agréablement vivants grâce à la gamme de couleurs vibrantes offerte par le moniteur DCI-P3 90 % Wide Color Gamut. Il comprend également l'IPS Agile Splendor d'Acer et une certification VESA DisplayHDR 400.



Acer VisionCare 4.0



Les deux nouveaux moniteurs de la série Predator XB3 sont équipés de la technologie Acer VisionCare 4.0, une suite complète de technologies qui aident à protéger les yeux des utilisateurs pendant les longues sessions de jeu et les tournois. Acer VisionCare 4.0 inclut LightSense, pour ajuster la luminosité de l'écran en fonction de la lumière ambiante, en plus d'AdaptiveLight, ColorSense et ProxiSense, une suite de technologies qui mesure la lumière ambiante et environnementale pour ajuster automatiquement la luminosité et la température des couleurs du moniteur en conséquence.



Tous deux sont parmi les premiers moniteurs au monde à être certifiés TÜV Rheinland Eyesafe. Ils reposent sur l'ErgoStand d'Acer, un support innovant qui donne aux utilisateurs la liberté de régler la rotation, le pivot, l'inclinaison et la hauteur de leur moniteur afin de trouver l'angle de vision parfait.



Acer Nitro XV282K KV











La Nitro XV282K KV plonge les utilisateurs dans des mondes spectaculaires avec des détails incroyables grâce à son panneau IPS 4K UHD (3840 x 2160), dispose d'un rapport de contraste de 100 000 000:1 pour afficher des visuels nets et couvre 90 % de la large gamme de couleurs de la DCI-P3 pour permettre des représentations de couleurs intenses. Également doté de la technologie AMD FreeSync Premium, le panneau à taux de rafraîchissement de 144 Hz offre un temps de réponse de 1 ms pour un rendu rapide des images.



De plus, l'Acer Nitro XV282K KV est livré avec HDMI 2.1 et un câble pour une prise en charge sans problème des dernières consoles de jeu à 4K UHD 120 Hz avec VRR (Variable Refresh Rate). Le moniteur a également obtenu la certification TÜV Rheinland Eyesafe et est doté de la nouvelle technologie Agile-Splendor IPS d'Acer pour offrir des images claires, même à de grands angles de vue.



Le nouveau moniteur de la série Acer Nitro XV2 est doté de la technologie Acer HDR 400 et de la technologie IPS à cristaux liquides pour une meilleure qualité d'image, tandis que la technologie Acer VisionCare 3.0 intègre plusieurs innovations technologiques pour aider à réduire la fatigue oculaire des utilisateurs intensifs tels que les programmeurs, les rédacteurs et les graphistes. Ces technologies comprennent LightSense, ColorSense, ProxiSense et BluelightShield Pro.



Prix et disponibilité



- Le moniteur Predator XB273U NX sera disponible en Europe en mai 2021 à partir de 1 179 euros.



- Le moniteur Predator XB323QK NV sera disponible en Europe en mai 2021 à partir de 1 199 euros.



- Le moniteur Nitro XV282K KV sera disponible en Europe en mai 2021 à partir de 949 euros.



TECHPOWERUP