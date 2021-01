Samsung nous propose un nouveau PC portable : Le Galaxy Chromebook 2.



Avec le tout premier affichage QLED sur un Chromebook, un matériel fiable et une intégration transparente dans les écosystèmes Galaxy et Google, Galaxy Chromebook 2 représente encore une autre option de haute performance pour les utilisateurs qui aiment la flexibilité de Chrome OS.



"De nombreux enfants ont grandi en utilisant des Chromebooks à l'école, et à mesure qu'ils entrent sur le marché du travail, leurs besoins évoluent, ils recherchent un matériel puissant et de qualité supérieure qui puisse améliorer l'expérience intuitive de Google", a déclaré Shoneel Kolhatkar, directrice générale, responsable des nouveaux ordinateurs, Samsung Electronics America. "Nous avons conçu le Galaxy Chromebook 2 en pensant à ces utilisateurs, en prenant les caractéristiques populaires du Galaxy Chromebook-des visuels crédibles, des caractéristiques techniques exceptionnelles, un design et des couleurs magnifiques-et en les proposant à une plus large base de clients".











Construit pour le divertissement



Pendant des années, les Chromebooks ont acquis une réputation de support de classe, idéal pour les tâches de base comme la navigation sur le web et le traitement de texte. La ligne Galaxy Chromebook porte cette expérience intuitive de Google à de nouveaux sommets, en offrant des capacités de divertissement immersives qui vous permettent d'en faire plus avec Chrome OS. Alimenté par des panneaux à points quantiques, Galaxy Chromebook 2 est le premier Chromebook au monde à être doté d'un écran QLED, l'une des innovations télévisuelles phares de Samsung. Capable de produire plus d'un milliard de couleurs différentes, chaque visuel de l'écran 13,3 pouces de Galaxy Chromebook 2 est vif et lumineux.



Associé au son Smart AMP - qui est jusqu'à 178 % plus fort que l'amplificateur moyen - l'audio du Chromebook 2 vous place au cœur de l'action. Grâce à son facteur de forme 2 en 1, Galaxy Chromebook 2 n'est pas seulement un ordinateur portable : c'est un théâtre mobile, une toile créative et un ordinateur portable intelligent, tout en un. Que vous soyez un adepte des séries, un joueur passionné ou un artiste en herbe, ce portable fait passer toute expérience audiovisuelle à un niveau supérieur.



Améliorez votre productivité



Galaxy Chromebook 2 est livré avec un matériel sur lequel vous pouvez compter. Doté de processeurs Intel et de capacités Wi-Fi 6 (Gig+) ultra-rapides, Galaxy Chromebook 2 vous permet d'effectuer des tâches multiples en toute simplicité. Et grâce à un tout nouveau clavier en treillis avec des touches plus larges et un rétroéclairage lumineux, vous pouvez vous soucier moins des fautes de frappe et plus de la tâche à accomplir, quel que soit le moment de la journée.



De plus, soyez prêt lorsque l'inspiration frappe en ajoutant n'importe quel stylo Universal Stylus Initiative (USI) à votre nouveau Galaxy Chromebook 21. Que vous griffonniez une idée ou que vous dessiniez votre dernier chef-d'œuvre, vous bénéficierez d'une sensibilité à la pression sans faille de 4 096 niveaux, parfaite pour des tâches comme la prise de notes ou la retouche photo. La batterie longue durée vous permet de continuer à travailler où bon vous semble, sans avoir à vous brancher sur une prise de courant.



Deux écosystèmes, un seul appareil



Galaxy Chromebook 2 fonctionne sur le très apprécié Chrome OS de Google, ce qui permet de profiter facilement du multitâche et d'accéder rapidement aux principaux services connectés. Sauvegardez et accédez facilement à vos fichiers via Google Drive, détendez-vous avec vos jeux préférés sur la boutique Google Play et restez connecté avec vos amis et votre famille grâce à Google Meet. Et grâce à l'assistant Google intégré, vous pouvez obtenir des réponses rapides à vos questions, gérer votre calendrier et contrôler vos appareils domestiques intelligents sans lever le petit doigt. Tout cela s'ajoute aux caractéristiques classiques de l'écosystème Galaxy, comme la connectivité transparente avec vos appareils Samsung, qui vous permet de passer des appels et d'envoyer des messages depuis votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur portable.



Voici la fiche technique :







Disponibilité



Conçu dans un souci de mobilité, Galaxy Chromebook 2 ne fait que 13,9 mm d'épaisseur et offre deux finitions étonnantes - un rouge Fiesta vibrant et un gris Mercure intemporel - votre Chromebook n'a jamais été aussi beau.



Il sera disponible à partir du Premier Trimestre 2021.



Le prix :



- La gamme sera disponible à partir de 549 Dollars.



THE GURU3D