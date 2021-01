GIGABYTE ajoute l'AORUS RTX 3080 MASTER 10G Rev 2.0 avec trois connecteurs à 8 broches.



GIGABYTE ajoute l'AORUS RTX 3080 MASTER 10G Rev 2.0 avec un connecteur d'alimentation 8 broches supplémentaire, ce qui lui donne un total de trois connecteurs d'alimentation 8 broches. Le connecteur d'alimentation supplémentaire à 8 broches permet à la carte graphique AORUS RTX 3080 MASTER 10G Rev 2.0 d'obtenir des overclocks plus élevés en théorie, ce qui permet aux utilisateurs de pomper davantage dans la carte graphique. Le modèle Rev 2.0 a une alimentation recommandée plus élevée de 850W par rapport à l'alimentation recommandée de 750W de la version Rev 1.0.







Comme la version Rev 1.0, l'AORUS GeForce RTX 3080 MASTER 10G (rev. 2.0) possède également une horloge centrale de 1845MHz. Les spécifications de la mémoire sont également les mêmes avec son horloge mémoire de 19000MHz et 10Go de mémoire GDDR6X. Les deux modèles ont également les mêmes dimensions de carte graphique, ce qui indique qu'ils utilisent tous deux le même refroidisseur.







AORUS GeForce RTX 3080 MASTER 10G (rev. 2.0) : Principales caractéristiques



- Multiprocesseurs de streaming NVIDIA Ampere,

- Noyaux de RT de 2ème génération,

- Les noyaux tenseurs de 3ème génération,

- Propulsé par le GPU NVIDIA GeForce RTX 3080,

- Intégré avec une interface mémoire GDDR6X 320 bits de 10 Go,

- Refroidissement MAX-COVERT,

- LCD Edge View,

- GIGABYTE RGB Fusion 2.0,

- 6 sorties vidéo,

- Plaque de protection en métal,

- 4 ans de garantie (enregistrement en ligne requis).







Différences des versions 1.0 et 2.0



AORUS GeForce RTX 3080 MASTER 10G (rév. 1.0)



- Traitement graphique : GeForce RTX 3080,

- Horloge centrale : 1845 MHz (Carte de référence : 1710 MHz),

- Noyaux CUDA : 8704,

- Horloge mémoire : 19000 MHz,

- Taille de la mémoire : 10 Go,

- Type de mémoire : GDDR6X

- Bus mémoire : 320 bits,

- Bande passante mémoire (GB/sec) : 760 GB/s,

- Bus de carte : PCI-E 4.0 x 16,

- Résolution numérique maximale : 7680x4320,

- Multi-vues : 4,

- Taille de la carte : L=319 W=140 H=70 mm,

- Alimentation recommandée : 750W,

- Connecteurs d'alimentation : 2x 8 broches,

- Sortie : 3x DisplayPort 1.4a, 2x HDMI 2.1, 1x HDMI 2.0.



AORUS GeForce RTX 3080 MASTER 10G (rév. 2.0)



- Traitement graphique : GeForce RTX 3080,

- Horloge centrale : 1845 MHz (Carte de référence : 1710 MHz),

- Noyaux CUDA : 8704,

- Horloge mémoire : 19000 MHz,

- Taille de la mémoire : 10 Go,

- Type de mémoire : GDDR6X,

- Bus mémoire : 320 bits,

- Bande passante mémoire (GB/sec) : 760 GB/s,

- Bus de carte : PCI-E 4.0 x 16,

- Résolution numérique maximale : 7680x4320,

- Multi-vues : 4,

- Taille de la carte : L=319 W=140 H=70 mm,

- Alimentation recommandée : 850W,

- Connecteurs d'alimentation : 3x 8 broches,

- Sortie : 3x DisplayPort 1.4a, 2x HDMI 2.1, 1x HDMI 2.0.



Pour plus d'informations :



- AORUS GeForce RTX 3080 XTREME 10G (rev. 1.0) GV-N3080AORUS M-10GD : Cliquez ICI,

- AORUS GeForce RTX 3080 MASTER 10G (rev. 2.0) GV-N3080AORUS X-10GD : Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



VORTEZ