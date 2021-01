AEROCOOL nous propose un nouveau boitier PC : Le Mecha.



Boîtier de tour intermédiaire haute performance avec un panneau avant RGB au design audacieux pour un look et un toucher puissants et dynamiques. Il est équipé d'un panneau latéral en verre trempé pour mettre en valeur l'intérieur de votre tour.



Donnez vie à votre boîtier grâce à 15 modes d'éclairage prédéfinis. L'interrupteur de contrôle des LED, situé à un endroit pratique, vous permet de régler les effets d'éclairage en fonction de votre style et de votre humeur.



























CONCEPTION DU PANNEAU FRONTAL RGB



Doté d'un panneau avant blindé à LED RVB, ce boîtier offre un aspect et une sensation puissante et dynamiques à votre installation de jeu.



DONNER VIE À VOTRE CONFIGURATION



Une présentation du boitier : Cliquez ICI.



PANNEAU LATÉRAL EN VERRE TREMPÉ



Il est équipé d'un panneau latéral en verre trempé pour mettre en valeur l'intérieur de votre appareil.



REFROIDISSEMENT



REFROIDISSEMENT PAR AIR







Permet le refroidissement par air à l'avant, au sommet et à l'arrière du boîtier pour améliorer les performances de refroidissement.



- Avant : 120mm x 2 ou 140mm x 2 (Max.),

- Haut : 120mm x 1 (Max.),

- Arrière : 120mm x 1 (Max.).



REFROIDISSEMENT LIQUIDE







Supporte le refroidissement par liquide à l'avant et à l'arrière du boîtier pour une efficacité maximale du refroidissement.



- Avant : Radiateur 120/240mm (en option),

- Arrière : Radiateur de 120 mm (en option).



CONÇU POUR LA HAUTE PERFORMANCE











- Prend en charge les cartes mères ATX, Micro-ATX et Mini-ITX,

- Supporte les refroidisseurs de CPU jusqu'à 159 mm,

- Prend en charge les cartes graphiques haut de gamme jusqu'à 302 mm (sans ventilateur avant).



UN ACCÈS PRATIQUE À VOS MÉDIAS



Accès rapide et facile au bouton de commande de réinitialisation/LED, à 2 x USB 3.0, aux ports audio et micro HD, et au bouton d'alimentation.



CAPACITÉ DE STOCKAGE



Supporte jusqu'à 2 x 3,5" HDD (1 x 3,5" et 1 x 3,5"/2.5″) et 3 x 2,5" SSD (2 x 2,5" et 1 x 2,5"/3,5").



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il est déjà disponible dans les sites de E-Commerces.



Le prix est de : 59.90 euros.



AEROCOOL