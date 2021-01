Thermaltake présente la nouvelle génération de refroidisseurs de liquide : Les THOUGHLIQUID ULTRA et TOUGHLIQUID ARGB Sync AIO.



Thermaltake, la première marque de composants pour PC offrant des solutions de qualité supérieure pour le refroidissement, les périphériques de jeu et la mémoire des passionnés, est fière d'annoncer aujourd'hui la série TOUGHLIQUID, le tout nouveau membre de la gamme de refroidisseurs de liquide Thermaltake AIO.



TOUGHLIQUID ULTRA et TOUGHLIQUID ARGB Sync sont construits en utilisant les ventilateurs hautes performances TOUGHFAN 12 pour offrir des performances de refroidissement et une stabilité supérieure aux constructeurs de systèmes. Ils offrent une variété de modèles, prenant en charge des radiateurs de 240 mm, 280 mm et 360 mm, équipés d'un affichage LED ou RGB sur la pompe.



"La série THOUGLIQUID ULTRA apporte au marché une surveillance matérielle intuitive et une personnalisation avancée", a déclaré Kenny Lin, le PDG de Thermaltake. "Les informations importantes comme la température du CPU, la fréquence et l'utilisation des performances peuvent être affichées en temps réel sur l'écran LCD 2.1" intelligent.



Les utilisateurs peuvent également personnaliser l'affichage avec des images GIF ou avec des modes d'éclairage RGB personnalisés grâce à notre logiciel RGB. Thermaltake donne aux constructeurs de PC encore plus d'options de personnalisation avec ce refroidisseur d'eau AIO de nouvelle génération".



















Série TOUGHLIQUID ULTRA



Le TOUGHLIQUID ULTRA est doté de nombreuses caractéristiques et mises à jour, notamment les ventilateurs de radiateur haute performance de la série TOUGHFAN 12 Turbo avec une vitesse maximale impressionnante de 2 500 tr/min, offrant un débit d'air plus important pour un meilleur refroidissement.



Ce nouveau ventilateur intègre le palier hydraulique de 2e génération et les pales LCP pour une performance de refroidissement maximale et un fonctionnement silencieux. Le TOUGHLIQUID ULTRA présente un radiateur redessiné avec une surface d'ailettes plus importante pour une excellente efficacité thermique et est maintenant disponible en 240 mm ou 360 mm. La pompe à eau intégrée est fournie avec une plaque de base en cuivre pour une conductivité thermique exceptionnelle et le refroidisseur est entièrement pré-rempli pour une maintenance nulle et un fonctionnement durable.



L'écran LCD monté sur le bloc d'eau est capable d'afficher en temps réel la surveillance de plusieurs composants matériels, les effets d'éclairage et les fichiers GIF personnalisés grâce au nouveau logiciel TT RGB Plus 2.0. Synchronisez-vous avec d'autres produits TT RGB Plus pour créer de magnifiques effets d'éclairage, sur plusieurs niveaux, le tout à partir de notre NOUVEAU logiciel 2.0.



Série TOUGHLIQUID ARGB Sync



Le TOUGHLIQUID ARGB Sync s'inscrit dans la série conçue plus économiquement, en ajoutant un peu de RGB au lieu d'un écran LCD. Gagnez en performance grâce à nos ventilateurs de radiateur TOUGHFAN 12 à haute performance avec 2 000 tr/min pour un fort débit d'air et un meilleur refroidissement du radiateur.



Le TOUGHFAN utilise les mêmes roulements et pales de ventilateur que la série ULTRA pour des performances de refroidissement supérieures et un fonctionnement silencieux. Cette édition ARGB Sync utilise également le même radiateur amélioré avec plus de surface d'ailettes et sera disponible en 240mm, 280mm et 360mm.



Six LED adressables sont intégrées dans le bloc de pompe. Il est doté d'une plaque froide en cuivre et d'un capuchon de LED orientable à 360°. Le contrôleur intégré à l'eau permet de gagner de l'espace sans qu'un contrôleur externe ne soit nécessaire pour la gestion, ce qui permet aux utilisateurs de se connecter et de régler les modes d'éclairage, les vitesses et les couleurs.



Soutenus par une garantie limitée de 2 ans, TOUGHLIQUID ULTRA et TOUGHLIQUID ARGB Sync seront disponibles aux États-Unis et au Canada au cours du premier trimestre 2021.



Les Prix :



- TOUGHLIQUID ULTRA 240 : 209.99 Dollars,

- TOUGHLIQUID ULTRA 360 : 239.99 Dollars,

- TOUGHLIQUID ARGB 240 : 119.99 Dollars,

- TOUGHLIQUID ARGB 280 : 129.99 Dollars,

- TOUGHLIQUID ARGB 360 : 149.99 Dollars.



TECHPOWERUP