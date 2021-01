NVIDIA nous propose les GeForce en version 461.09 WHQL.



NVIDIA a publié aujourd'hui les pilotes GeForce 461.09 WHQL. Les pilotes ne semblent pas inclure d'optimisation de jeu pour le premier jour, mais comportent une importante mise à jour de sécurité et quelques corrections. Avec cette version, NVIDIA a également identifié un problème intéressant à corriger dans une future mise à jour des pilotes. Apparemment, les GPU basés sur les architectures graphiques "Turing" et "Ampere" présentent une consommation d'énergie accrue au repos sur les machines équipées de certains moniteurs G-SYNC à taux de rafraîchissement plus élevé.







Nouvelles fonctionnalités



- Ajout de mises à jour de sécurité pour les composants du pilote. Voir le bulletin de sécurité NVIDIA 5142.



Problèmes corrigés



- [Expérience GeForce] : Le compteur FPS est activé et la superposition apparaît sur les applications Windows Mail et Calendar [200682565].

- [GeForce GTX 750 Ti] : Un crash de l'écran bleu (UNEXPECTED KERNEL MODE TRAP) peut se produire.

- [3196164] [GeForce GTX 1080 Ti] : L'écran du bureau peut scintiller.

- [3200599] [GeForce GTX 1080 Ti] : Le système peut se bloquer et l'écran peut s'afficher en couleur.

- [3203038] [HDR] : Avec le HDR activé, les niveaux de noir sont incorrects, notamment sur les téléviseurs OLED LG. [200682795/3201305]

- [Notebook] [Lenovo Y740] : Le carnet affiche la corruption après le réveil du sommeil.

- [3178279] Un crash de l'écran bleu (0x116) peut se produire lors de la reprise du mode sommeil lorsque trois moniteurs 4k sont connectés. [3054239/3195884]



Pour les télécharger : Cliquez ICI.



