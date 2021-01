Les cartes mères GIGABYTE Z490 prendront en charge les processeurs INTEL de la 11e génération.



GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, un des principaux fabricants de cartes mères, de cartes graphiques et de solutions matérielles, a annoncé aujourd'hui que toutes les cartes mères Z490 dotées d'une conception matérielle PCIe 4.0 peuvent parfaitement prendre en charge les processeurs Intel Core de 11e génération grâce à la mise à jour du dernier BIOS F20, et fournir la bande passante et les performances extrêmes des cartes graphiques et des SSD PCIe 4.0. Avec une mise à jour instantanée du dernier BIOS sur le site officiel de GIGBAYTE, les utilisateurs peuvent profiter de tous les avantages et débloquer la fonction Resizable BAR sur les cartes mères GIGABYTE Z490 et H470.



Les derniers processeurs Intel Core de 11e génération seront lancés en mars 2021. Les nouveaux processeurs conservent la même architecture que la génération précédente mais ils permettent la prise en charge de PCIe 4.0, ce qui répond à une série de besoins des utilisateurs qui attendent une large bande passante et une vitesse de transfert super élevée de PCIe 4.0 sur la plateforme Intel. Pour ceux qui possèdent une carte mère de la génération actuelle, il serait très agréable de profiter de l'amélioration des performances des cartes mères Z490 avec la fonction PCIe 4.0 et la prise en charge des processeurs Intel Core de 11e génération.







Depuis que l'accent a été mis sur la demande des utilisateurs, GIGABYTE a mis en œuvre des matériaux de qualité PCIe 4.0 au début du développement des cartes mères Z490, qui comprennent des circuits imprimés, des emplacements PCIe, des emplacements M.2 et des contrôleurs.



L'effort de R&D de GIGABYTE a été récompensé par le résultat de la dernière vérification du BIOS. Grâce aux composants PCIe 4.0 de qualité supérieure et à leur conception innovante, les cartes mères GIGABYTE Z490 peuvent déjà prendre en charge les processeurs Intel Core de 11e génération par le dernier BIOS, qui offre des performances optimales sur les cartes graphiques PCIe 4.0 et les périphériques de stockage sur diverses applications avancées pour les opérateurs de PC et les joueurs afin de relever les défis futurs.



L'équipe de R&D de GIGABYTE accélère la vérification d'autres cartes mères Z490 pour une prise en charge complète des processeurs Intel Core de 11e génération. Les fichiers du BIOS mis à jour seront téléchargés sur le site officiel de GIGABYTE, alors n'hésitez pas à le consulter régulièrement.



Pour optimiser encore la dissipation du SSD M.2, GIGABYTE a sélectionné des cartes mères Z490 AORUS construites selon le modèle breveté THERMAL GUARD 2, qui brise la limitation de la zone du CPU et garantit que les deux côtés du SSD M.2 sont correctement refroidis pour éviter l'étranglement thermique lors d'un fonctionnement à grande vitesse.



Outre la conception exclusive PCIe 4.0 pour l'augmentation des performances et de la bande passante sur les SSD M.2 et les cartes graphiques, toutes les cartes mères GIGATBYTE des séries Z490 et H470 prennent en charge la dernière option de registre d'adresses de base redimensionnable (Resizable-BAR) pour augmenter la bande passante entre le CPU et la mémoire VGA lors des jeux.



Cette fonction peut accélérer l'accès à la mémoire graphique GDDR6 afin d'améliorer l'efficacité du fonctionnement du CPU et les performances de jeu. Les utilisateurs n'ont qu'à se mettre à jour aux derniers BIOS et pilotes de cartes VGA de certaines cartes VGA GIGABYTE sur le site officiel de GIGABYTE. Assurez-vous de configurer le BIOS correspondant en mode UEFI, et vous serez alors prêt à profiter de l'amélioration des performances sur les plateformes de jeu GIGABYTE Z490 et H470.



En plus des caractéristiques ci-dessus, les cartes mères GIGABYTE Z490 offrent une gamme variée de fonctions attrayantes, y compris la technologie avancée Fins-Array, des condensateurs tantalum-polymère et une conception optimale de routage de la mémoire pour des performances extrêmes, la durabilité et bien plus encore.



Avec la technologie Ultra-Durable signée GIGABYTE, des condensateurs tout solide, des conceptions numériques de l'alimentation avec un contrôle intelligent du ventilateur, ces cartes mères parviennent à être à la fois économes en énergie et respectueuses de l'environnement tout en offrant les meilleures performances, une durée de vie optimale du produit et une utilisation optimisée des ressources. Les cartes mères GIGABYTE Z490 offrent toutes les caractéristiques supérieures de la plate-forme AORUS et représentent la prochaine génération de technologie PC haut de gamme et de jeu.



TECHPOWERUP