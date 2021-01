GELID annonce des câbles d'extension à gaine Astra ARGB.



L'innovateur technologique GELID Solutions dévoile la toute dernière série de câbles d'extension ARGB, dotés d'un éclairage sophistiqué et d'un câblage multicouche 18 AWG à gaine unique. L'ASTRA est un produit de la ligne de produits GELID Solutions GAMER. L'ASTRA est équipé d'un module spécial en fibre optique tressée et de 24 LED RVB ultra-lumineuses (16 LED RVB dans la version câble 8/16 broches) offrant un éclairage RVB d'une vivacité sans limite. Il est très facile à installer, mais aussi à plier et à courber, et le câble est conçu pour une épaisseur de seulement 20 mm afin de garantir une connectivité sans problème avec votre carte mère et votre GPU.















Le câblage du câble est constitué de fils de cuivre de 18 AWG et porte une gaine multicouche unique pour une fiabilité accrue, une meilleure résistance à la chaleur et un meilleur rendement énergétique. L'ASTRA est doté de la fonction ARGB Sync via les deux câbles ARGB à 3 broches intégrés et prend en charge toutes les cartes mères modernes dotées de fonctions RGB adressables : ASUS, Gigabyte, MSI ou ASRock.



Vous pouvez utiliser n'importe quel préréglage d'éclairage ou concevoir vos propres effets d'étincelles vives avec le logiciel ARGB compatible. De plus, les câbles ARGB intégrés sont complétés par des en-têtes de chaîne et des capuchons de protection pour faciliter la connectivité à l'intérieur de votre PC.



L'ASTRA est disponible dès maintenant et propose les options suivantes :



- Le câble ATX à 8 broches (connecteur d'alimentation de l'unité centrale), a un prix de : 31.99 euros,

- Le câble GPU double à 8 broches (double connecteur d'alimentation PCI-E), a un prix de : 30.99 euros,

- Le câble ATX 24 broches (connecteur de la carte mère ATX), a un prix de : 35.99 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP