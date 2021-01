SilverStone nous propose un nouveau boitier PC : Le FARA H1 M.



SilverStone a présenté aujourd'hui le FARA H1 M, un boîtier de tour Micro-ATX (modèle : SST-FAH1MB). Il partage une grande partie de son langage de conception avec l'ATX FARA B1 de 2019, mais intègre un panneau avant à mailles aérées, avec une fine maille extérieure en acier, et un robuste treillis hexagonal intérieur.



Le boîtier présente une disposition conventionnelle à cloisons horizontales, le compartiment supérieur pouvant accueillir des cartes graphiques jusqu'à 32 cm de long et des refroidisseurs de CPU jusqu'à 16 cm de hauteur. Les options de stockage comprennent deux baies de 3,5 pouces pouvant contenir chacune 2,5 pouces, et deux supports supplémentaires de 2,5 pouces.



















Les options de ventilation sur le SilverStone FARA H1 M comprennent deux prises d'air avant de 140 mm/120 mm, deux échappements supérieurs de 120 mm et un échappement arrière de 120 mm. Vous pouvez monter un radiateur de 240 mm x 120 mm le long du panneau avant. La connectivité du panneau avant comprend un port USB 3.0, deux ports USB 2.0/1.1 et des prises HDA. Le boîtier mesure 210 mm (L) x 392 mm (H) x 366 mm (P), et est fabriqué en acier SECC avec des embouts en plastique ABS.



La société n'a pas révélé les prix.



TECHPOWERUP