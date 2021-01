AMD annonce des mises à jour du micrologiciel AGESA 1.1.9.0, améliorant la stabilité du CO FCLK.



AMD vient de révéler les quatre principaux changements avec sa nouvelle mise à jour du microcode AGESA 1.1.9.0, que les fabricants de cartes mères et les OEM publieront via les mises à jour du microcode UEFI en janvier et février 2021. Les mises à jour du micrologiciel bêta avec la version 1.1.9.0 ont déjà été diffusées ces dernières semaines.



Pour commencer, la nouvelle AGESA permet de prendre en charge l'état d'alimentation S0i3 de Windows 10, plus communément appelé "veille moderne". Ensuite, AMD affirme que les mises à jour du micrologiciel avec la version 1.1.9.0 devraient améliorer la stabilité du système dans la gamme FCLK de 1800 MHz à 2000 MHz.







Ensuite, AMD mentionne le soutien aux "cartes mères X570 sans ventilateur". Nous ne savons pas exactement si cela signifie un mode "fan-down" sur les cartes mères X570 existantes, ou si une nouvelle vague de cartes mères basées sur le chipset arrive, qui manque de refroidissement actif pour le chipset (et se contente de dissipateurs passifs). L'une de ces cartes est la ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero.



Peut-être que le microprogramme aide le chipset X570 à maintenir un TDP plus faible. Pour conclure, AMD mentionne des "améliorations générales de la stabilité", qui sont toujours les bienvenues. Continuez à consulter la section "support" de la page produit de votre carte mère sur le site web de la société pour connaître les dernières mises à jour du micrologiciel.



