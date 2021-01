Intel DG2 Xe-HPG comprend 512 unités d'exécution, 8 Go GDDR6.



Le retour d'Intel aux GPU de jeux discrets a peut-être eu un début modeste avec l'Iris Xe MAX, mais la société cherche à prendre un véritable coup sur le marché des jeux. Le code du dernier pilote graphique 100.9126 et les fiches techniques OEM réunies par VideoCardz révèlent que sa prochaine tentative sera nettement plus importante. Appelé "DG2", et basé sur l'architecture graphique Xe-HPG, un dérivé de Xe ciblant les graphiques de jeux, le nouveau GPU disposerait de 512 unités d'exécution Xe.



Pour mettre ce chiffre en perspective, l'Iris Xe MAX en comporte 96, tout comme l'iGPU Iris Xe que l'on trouve dans les processeurs mobiles "Tiger Lake" d'Intel. Le prochain 11ème Gen Core "Rocket Lake-S" aurait un iGPU basé sur le Xe avec 48 unités d'exécution. A vitesse d'horloge comparable, cela représente à lui seul une augmentation de la puissance de calcul d'environ 5 fois par rapport au DG1 et de 10 fois par rapport au iGPU "Rocket Lake-S". 512 UE se convertissent en 4 096 shaders programmables.







Une fiche technique OEM ayant fait l'objet d'une fuite et faisant référence à la DG2 mentionne également une configuration de mémoire vidéo plutôt contemporaine, avec 8 Go de mémoire GDDR6. Alors que l'Iris Xe MAX est construit sur le nœud SuperFin 10 nm d'Intel, Intel a annoncé que ses puces Xe-HPG utiliseront des fonderies tierces. Avec ces spécifications, Intel dispose potentiellement d'un GPU pour cibler les jeux de sport en ligne compétitifs (là où se trouve l'argent).



Le parrainage des principaux clans de sports électroniques pourrait contribuer à la popularité des graphiques d'Intel. Avec suffisamment de haricots sur le poteau, Intel pourrait enfin investir dans la mise à l'échelle de l'architecture pour atteindre des segments de marché graphiques encore plus élevés. Quant à la disponibilité, VideoCardz prévoit un lancement coïncidant approximativement avec celui de la série de processeurs mobiles "Tiger Lake-H" d'Intel, probablement prévu pour la mi-2021.



VIDEOCARDZ