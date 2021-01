Dynatron déploie le refroidisseur de CPU liquide L15 AIO.



En début de semaine, Dynatron a mis en service le L15, un refroidisseur de CPU liquide tout-en-un à circuit fermé. Ce refroidisseur est équipé d'une pompe montée sur le radiateur, de sorte que le bloc d'eau de l'unité centrale est considérablement plus mince pour un refroidisseur capable de supporter des charges thermiques allant jusqu'à 250 W. Le radiateur de 240 mm x 120 mm est équipé d'une paire de ventilateurs PWM à double roulement à billes de 120 mm qui peuvent tourner à des vitesses allant de 600 à 2 400 tr/min, poussant un débit d'air de 23 à 92 CFM, avec un niveau de bruit allant de 16 à 38 dBA.















Le refroidisseur prend en charge les dernières prises Intel LGA1200 et LGA115x, ainsi que les prises AMD AM3+ (ou plus anciennes), bien que la société ne mentionne pas la prise en charge de l'AM4 dans sa fiche technique.



La société n'a pas révélé les prix.



TECHPOWERUP