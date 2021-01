Sortie DVD/BLURAY du 19 décembre 2020.







Durée : 1h30.



Genre : Thriller, Action.



Avec : Russell Crowe, Caren Pistorius, Gabriel Bateman, Jimmi Simpson, Austin P. McKenzie, Lucy Faust, Anne Leighton, Stephen Louis Grush.



Résumé : Mauvaise journée pour Rachel : en retard pour conduire son fils à l’école, elle se retrouve coincée au feu derrière une voiture qui ne redémarre pas. Perdant patience, elle klaxonne et passe devant. Quelques mètres plus loin, le même pick up s’arrête à son niveau. Son conducteur la somme de s’excuser, mais elle refuse. Furieux, il commence à la suivre… La journée de Rachel se transforme en véritable cauchemar.



Film interdit aux moins de 12 ans.



Un trailer du film : Cliquez ICI.



Note : 6/10 (Votants : 19 124 Internautes).



GUIDE-RAPIDE