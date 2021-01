TECHPOWERUP nous propose le test des : Thermaltake TOUGHRAM RGB (White) DDR-3200 MHz CL16 2x16 Go.



Les prix des mémoires continuant à chuter, c'est le moment idéal pour rechercher des mises à jour de mémoire. Il y a une concurrence à la fois d'Intel et d'AMD, et la marque Red a complètement résolu les problèmes de mémoire des générations passées. Les utilisateurs n'ont plus à se soucier de la compatibilité des mémoires ou à acheter des kits coûteux de marque AMD. Avec 3200 MHz pris en charge en natif sur la nouvelle plateforme Ryzen, les options pour les enthousiastes n'ont jamais été aussi ouvertes.



Thermaltake est surtout connu pour ses boîtiers et ses alimentations, mais la marque s'est beaucoup développée pour inclure les refroidisseurs de liquide AIO et personnalisés, les périphériques, et même les bureaux et les chaises. La société a mis un accent particulier sur le développement de solutions RVB complètes et conviviales, avec une large compatibilité et des options de contrôle. Thermaltake a apporté cette expertise RGB dans l'espace mémoire avec le Thermaltake TOUGHRAM RGB.



Le Thermaltake TOUGHRAM RGB est maintenant disponible à des vitesses allant jusqu'à 4600 MHz et des capacités allant jusqu'à 64 Go (2x 32 Go). Pour améliorer à la fois l'apparence et les performances, le Thermaltake TOUGHRAM RGB est également équipé d'un diffuseur de chaleur en aluminium avec une finition noire brossée ou un blanc mat élégant.



Enfin, il est certifié par les quatre principaux fournisseurs de cartes mères, ainsi que par le logiciel complet de Thermaltake. Si vous avez toujours souhaité pouvoir synchroniser votre mémoire RGB avec les commandes vocales Alexa via un contrôleur compatible avec la voix, Thermaltake a ce qu'il vous faut. Avec une flexibilité et un contrôle toujours plus grands, c'est un moment incroyable pour être un passionné d'éclairage.



Le kit RVB TOUGHRAM de Thermaltake que j'ai testé aujourd'hui est doté d'une nouvelle finition blanche et d'un profil XMP respectable : 32 Go (2x 16 Go) de mémoire 3200 MHz à 16-18-18-36 et 1,35 V. Avec une nouvelle esthétique et un RGB prometteur d'une marque connue, il ne reste plus qu'à voir comment il fonctionne.







Voici la fiche technique :







Pour lire la suite : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP