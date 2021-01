Le guide complet de Big Navi : La sous-tension et l'économie d'énergie avec le MorePowerTool.



Nouvelle année, nouvelle chance ! En raison de diverses demandes de renseignements et d'un grand intérêt pour le sujet, j'ai préparé ici un guide UV détaillé pour vous, car j'avais de toute façon un petit projet d'artisanat en cours. Le lien avec la théorie était une suite logique. En outre, comme on me l'a souvent demandé, j'explique à nouveau explicitement les différentes fonctions du MPT (MorePowerTool) en me référant à Big Navi. Tendu ? Alors laissez-vous aller, car il se passe vraiment quelque chose !



Le MPT est en fait l'outil parfait lorsqu'il s'agit de sous-voltage intelligent et d'économie d'énergie. Et même si l'AMD limite brutalement certaines options dans les conducteurs et dans Wattman avec les valeurs maximales à l'heure actuelle, presque toutes les options sont encore ouvertes vers le bas. Mais c'est exactement ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Allons-y !







Voici la configuration de test :







Le MorePowerTool (MPT)



Avant de vous expliquer mon projet, nous allons d'abord détailler les fonctions du MPT, car il y a encore quelques ambiguïtés et surtout les nouveaux venus de Radeon ont du mal à s'y retrouver. De plus, vous pourrez ainsi mieux comprendre les modifications que j'ai apportées à la Radeon RX 6800. Les deux premiers pilotes ne sont pas essentiels et n'ont pas vraiment d'importance pour notre guide. Néanmoins, j'aimerais entrer brièvement ces caractéristiques dans l'onglet du même nom.



Contrôle des caractéristiques :



Seuls les professionnels devraient apporter des changements ici. Des réglages incorrects dans le champ feront que vous ne pourrez plus démarrer dans Windows. Vous pouvez effectuer différents réglages ici, par exemple activer/désactiver les LED, définir les corrélations de tension et bien plus encore. Mais, pour autant que je sache, il n'y a rien de caché ici qui pourrait vous être utile. Si vous voulez quand même faire des expériences, faites-le à vos propres risques. En gros, vous pouvez réinitialiser tout ce que vous changez dans le MPT en mode sécurisé.







Caractéristiques de l'overdrive :



Ici, vous pouvez activer/désactiver diverses fonctions du pilote. Là encore, pour nos besoins, il y a peu d'utilité cachée et il arrive parfois que des modèles ou une ancienne génération de cartes ne prennent pas en charge les nouvelles fonctions du pilote. Parfois, vous pouvez déverrouiller des boutons dans les boutons Wattman via ce menu. Apparemment, AMD a également inclus un ajustement automatique de la courbe du ventilateur, mais il ne peut pas être activé pour le moment.



Dans les pages qui suivent, nous allons passer aux choses sérieuses. Mais ne vous inquiétez pas, cela semble toujours plus compliqué à première vue que ce ne l'est en réalité et il n'y a pas lieu de s'inquiéter !



