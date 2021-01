ASUS dévoile le moniteur ProArt PA278CV.

ASUS nous dévoile le moniteur ProArt PA278CV.



ASUS a dévoilé le ProArt PA278CV, un moniteur professionnel de 27 pouces pour le travail créatif à une résolution native de 1440p (pas de conversion ascendante en dpi). Son panneau IPS planaire offre aux créateurs une couverture à 100 % sRGB et Rec. 709, vérifiée par Calman pour ΔE <2 color accuracy factory-calibration. Conçu pour la dernière génération de connectivité d'affichage, le PA278CV prend en charge l'USB-C (DisplayPort passthrough) avec une puissance de 65 W, ce qui permet d'utiliser un seul câble pour l'alimentation et les E/S d'affichage.











De plus, vous disposez d'un port HDMI 1.4 et de deux ports DisplayPort 1.2 qui prennent en charge la connexion en chaîne. Parmi les autres caractéristiques clés de l'affichage, citons les angles de vision de 178°, un taux de rafraîchissement de 75 Hz avec prise en charge de la synchronisation adaptative VESA, un temps de réponse de 5 ms (GTG), une luminosité de 350 cd/m² et un rapport de contraste statique de 1000:1. L'écran est certifié TÜV Rhénanie pour un réglage de la luminosité sans scintillement et une faible lumière bleue.



La société n'a pas révélé les prix.



TECHPOWERUP