Mad Catz annonce la souris de jeu sans fil R.A.T. DWS.



Mad Catz Global Limited, les principaux innovateurs en matière de matériel de jeu, sont heureux d'annoncer la nouvelle souris de jeu R.A.T. DWS, une souris de jeu sans fil de la série bien-aimée Mad Catz R.A.T. Equipée de l'interrupteur mécanique DAKOTA de 2 ms hyperréactif, d'accessoires variés et d'un capteur 16K haut de gamme, la R.A.T. DWS atteint des performances, une capacité de suivi et une longévité inégalée par les autres souris de jeu.



La R.A.T. DWS est l'une des souris de jeu sans fil les plus personnalisables du marché. De plus, les accessoires modulaires supplémentaires rendent chaque jeu plus facile à manœuvrer. Son repose-poignet réglable et ses repose-œillets interchangeables peuvent s'adapter à toutes les tailles de mains et à tous les styles de prise.



Ces deux ensembles de repose-œil améliorent la friction de la prise et vous évitent d'être gêné par de longues heures de jeu. Avec le logiciel Mad Catz, vous pouvez configurer divers raccourcis clavier et macros avancés sur chacun des 14 boutons de 4 profils intégrés, grâce auxquels chaque sort magique ou compétence de mêlée peut être maîtrisé au cours du combat.



















La R.A.T. DWS est également la première souris sans fil à être équipée du tout nouveau commutateur mécanique Mad Catz DAKOTA. Traditionnellement, un interrupteur de souris est déclenché lorsque le ressort frappe un contact métallique. Ce mécanisme crée un effet de rebondissement résiduel qui peut donner lieu à des signaux multiples. Un algorithme de retard de rebondissement est nécessaire pour surmonter ce problème.



L'interrupteur mécanique DAKOTA adopte une nouvelle technologie de détection des signaux, permettant une réponse instantanée par l'un des deux points de contact. Cette technologie traite avec précision l'enregistrement du signal et accélère le temps de réponse de l'interrupteur en seulement 2 millisecondes, soit 60 % de plus que les autres interrupteurs mécaniques !



La R.A.T. DWS est équipé de connexions sans fil bi-mode - 2,4 GHz et Bluetooth 5.0. Le mode sans fil 2,4 GHz vous permet d'obtenir une réponse rapide de 1 ms, tandis que le mode Bluetooth à faible latence peut durer jusqu'à 300 heures avec seulement une pile AA, qui est conçue pour optimiser la consommation d'énergie. Le capteur optique avancé PAW3335DB offre une hyper-résolution de 16000 DPI, ce qui permet une plus grande sensibilité et un niveau de précision élevé pour la victoire.



La Mad Catz R.A.T. DWS sera expédié à partir de début février 2021. La disponibilité peut varier selon les régions.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



