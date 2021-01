THERMALTAKE nous propose des nouveaux ventirads CPU : Les TOUGHAIR CPU Air Cooler séries.



Thermaltake, la première marque de PC de bricolage haut de gamme pour les solutions de refroidissement, d'équipement de jeu et de mémoire pour les passionnés, est fière de présenter aujourd'hui une nouvelle série de refroidisseurs d'air, le refroidisseur d'air pour CPU TOUGHAIR. Alimentés par des ventilateurs à haute pression statique optimisés qui ont le même concept de conception que les ventilateurs TOUGHFAN 12, les ventilateurs du TOUGHAIR CPU Air Cooler sont équipés d'un roulement hydraulique Gen.2 avancé, de pales de ventilateur LCP, et d'un nouveau système de montage anti-vibration pour offrir une fiabilité et une sérénité exceptionnelle à toute construction de jeu, quelle que soit la solution de refroidissement.



Le refroidisseur d'air pour CPU TOUGHAIR est disponible en trois configurations. Le TOUGHAIR 110 est un modèle à flux supérieur offrant un encombrement réduit pour les petits systèmes ; le TOUGHAIR 310 et le TOUGHAIR 510 sont des modèles à tour unique avec des configurations à ventilateur simple et double. Un ensemble unique d'ailettes de dissipateur de chaleur permet de maximiser le flux d'air pour des performances exceptionnelles pour les derniers processeurs des séries Ryzen d'Intel et d'AMD.



Thermaltake avait également lancé le 29 décembre 2020 dernier le dernier ventilateur de radiateur haute pression statique TOUGHFAN 12 Turbo ; pour ceux qui souhaitent obtenir plus d'informations sur les produits des séries TOUGHAIR ou TOUGHFAN, n'oubliez pas de rejoindre le Thermaltake Expo Jan 2021.







Le refroidisseur d'air du processeur TOUGHAIR et le ventilateur du radiateur haute pression statique TOUGHFAN Turbo ont une garantie de deux ans et sont soutenus par le service clientèle et le réseau d'assistance technique mondial de Thermaltake. TOUGHFAN Turbo est maintenant disponible à l'achat via le réseau mondial de détaillants et distributeurs agréés de Thermaltake. Le refroidisseur d'air du CPU TOUGHAIR sera disponible début février 2021.



Voici les fiches techniques :















Pas de prix pour le moment.



TECHPOWERUP