Intel Core i7-11700K : Des scores GeekBench contre le RYZEN 7 5800X.



Suite à la fuite de son score Geekbench, nous avons les numéros PassMark du prochain processeur de bureau Core i7-11700K "Rocket Lake-S", qui a fait l'objet d'une fuite sur le web. La base de données de scores en ligne PassMark répertorie les performances obtenues à partir d'un seul échantillon de i7-11700K, où il est démontré qu'il échange des coups avec le Ryzen 7 5800X (score moyen obtenu à partir de plus de 600 échantillons). La puce Intel obtient 3548 points pour un seul coeur, contre 3509 (moyenne) pour le 5800X, tandis que son score de 54255 points pour plusieurs threads est inférieur aux 54458 points du 5800X (moyenne). Ces deux puces ont un score de 8/16 threads.







Le Core i7-11700K a la même configuration de base que la partie supérieure du i9-11900K, mais avec des vitesses d'horloge moins élevées. Le Core i7 fonctionne à 3,60 GHz de base, avec un boost jusqu'à 5,00 GHz, et la même puissance de 125 W TDP que son prédécesseur de 10e génération. La famille de processeurs pour ordinateurs de bureau "Rocket Lake-S" voit le premier IPC d'Intel passer à la plate-forme pour ordinateurs de bureau clients en 5 ans, grâce aux nouveaux cœurs de processeur "Cypress Cove".







Bien qu'il n'y ait pas eu de preuves que le nombre de cœurs de ces processeurs soit supérieur à 8, le jeu d'Intel consistera à rétablir le leadership en matière de performances de jeu qu'il a perdu au profit des processeurs Ryzen 5000 "Zen 3" d'AMD. En proie au scalping et à une disponibilité limitée pour les clients authentiques, AMD se concentre sur le fait que son leadership en matière de performances ne se traduira pas par un capital marque avant que les pièces de nouvelle génération d'Intel n'inondent le marché.



VIDEOCARDZ