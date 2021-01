SILENTIUM PC nous propose des nouveaux boitiers PC : Les Ventum VT4.



SilentiumPC, le fabricant européen de refroidisseurs de CPU, de blocs d'alimentation et de boîtiers de PC, élargit la série de boîtiers de PC Ventum récemment introduite par quatre nouveaux modèles. Ces nouveaux midi-tours sont conçus pour répondre à la demande de systèmes orientés flux d'air avec les derniers composants haut de gamme.















La gamme Ventum VT4 offre un flux d'air exceptionnel, qui a été obtenu en incorporant un grillage à l'avant et sur le dessus du châssis. En outre, même l'aménagement intérieur a été optimisé pour améliorer encore la circulation de l'air de l'avant vers l'arrière et le haut, selon les préférences de l'utilisateur.



Alors que le modèle de base Ventum VT4 TG est équipé de deux ventilateurs de boîtier de 120 mm préinstallés, le Ventum VT4V TG et le Ventum VT4V Evo TG ARGB (noir ou blanc) sont équipés de quatre ventilateurs de boîtier hors de la boîte.











L'intérieur a été conçu pour accueillir jusqu'à 8 ventilateurs de caisse au total. Ils peuvent être installés à l'avant, à l'arrière, en haut et sur le dessus du compartiment du bloc d'alimentation. En outre, la série Ventum VT4 est compatible avec une large gamme de systèmes de refroidissement liquide AIO avec des tailles de radiateurs allant jusqu'à 280. Grâce au répartiteur fourni, les utilisateurs peuvent facilement connecter et contrôler les ventilateurs du boîtier et même l'éclairage RGB adressable dans le cas des modèles EVO ARGB.



Ventum VT4 TG



Le modèle de base est le Ventum VT4 TG. Il présente toutes les caractéristiques énumérées ci-dessus et est doté d'un panneau latéral en verre trempé de taille normale. Le Ventum VT4 TG est équipé de filtres à poussière amovibles et faciles à nettoyer en haut et en bas, sous le bloc d'alimentation. Cette configuration est équipée de deux ventilateurs Sigma HP 120 mm CF haute pression préinstallés, tournant à 1 200 tr/min maximum.



La série Ventum VT4 offre beaucoup de place pour les composants haut de gamme, en supportant une carte VGA d'une longueur maximale de 345 mm et des refroidisseurs d'air de CPU d'une hauteur maximale de 159 mm. Le compartiment inférieur est conçu pour accueillir jusqu'à deux disques durs de 3,5 pouces. Trois disques durs de 2,5" peuvent être montés dans la zone de service derrière la carte mère.



Ventum VT4V TG



Pour une meilleure circulation de l'air, le Ventum VT4V TG est équipé de quatre ventilateurs Sigma HP 120 mm CF à haute pression au lieu de deux. Toutes les caractéristiques et tous les avantages du modèle de base sont couverts par cette variante en "V".



Ventum VT4V EVO TG ARGB



Le Ventum VT4V EVO TG ARGB est le modèle haut de gamme de la série Ventum VT4 et se décline en deux saveurs : noir et blanc. Les deux versions sont essentiellement identiques, sauf pour la couleur. L'ensemble comprend quatre des nouveaux ventilateurs haute pression Stella HP ARGB 120 mm CF de SilentiumPC, tournant à 1 200 tr/min maximum et offrant un superbe débit d'air dès la sortie de la boîte.



Les ventilateurs sont équipés de LED RGB adressables, permettant des effets d'éclairage et des combinaisons de couleurs étonnants. Les utilisateurs peuvent utiliser le contrôleur ARGB Nano-Reset fourni pour contrôler les ventilateurs ou le séparateur pour un total de cinq appareils ARGB et cinq ventilateurs, ce qui permet de les connecter à une prise du contrôleur ou de la carte mère. Les systèmes ARGB pris en charge comprennent ASRock Polychrome Sync, Asus Aura Sync et MSI Mystic Light.



Panneau d'E/S moderne



Tous les ports et boutons importants sont facilement accessibles dans la partie supérieure de la face avant. Le panneau E/S comprend deux ports USB 3.2 Gen1 (3.0), des ports d'entrée et de sortie audio, et un bouton d'alimentation et de réinitialisation.



Les Prix :







Pas de date pour le moment.



