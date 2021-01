COLORFUL nous propose une nouvelle carte graphique : La RTX 3090 iGame Vulcan RNG Edition.



Colorful a annoncé une réinvention en six parties et en édition limitée de sa carte graphique RTX 3090 iGame Vulcan. La nouvelle carte ajoute simplement RNG à son nom, un hommage à l'équipe chinoise d'e-Sports RNG (Royal Never Give Up), qui a atteint la célébrité grâce à ses pitreries de la League of Legends - le cas d'utilisation parfait pour un GPU RTX 3090, évidemment.























Colorful a modifié le profil de couleur de la carte, en remplaçant la couleur grise de l'iGame Vulcan RTX 3090 vanille par une finition or satiné. La plaque arrière a également reçu un traitement spécial, avec un graphique doré représentant les six membres de l'équipe e-Sports.



Cinq de ces cartes seront remises aux membres du clan - un excellent paiement de partenariat si j'en ai déjà vu un), tandis que la dernière sera offerte via les médias sociaux. Nous étudions la carte graphique d'un autre collectionneur, bien que son caractère évolutif et ses graphismes puissent affecter son prix de vente final. Au total, cette édition à 6 cartes représente probablement au moins la moitié du stock disponible pour le GPU RTX 3090.



VIDEOCARDZ