Une vidéo montrant 5 minutes de jeu du prochain Hitman 3 a été rediffusée. Vous pouvez voir ici les premières minutes de la mission initiale du titre IO Interactive à Dubaï.



Hitman 3 est présenté comme "la conclusion dramatique de la trilogie World of Assassination, vous remettant dans la peau (et le costume élégant) de l'agent 47, un assassin professionnel impitoyable qui accomplira les missions les plus importantes de sa carrière. L'enjeu est de taille et, en fin de compte, l'agent 47 et le monde qui l'entoure ne seront plus jamais les mêmes. "



Dans la vidéo, on voit, en plus de graphismes assez bons, la nouvelle technique de rendu du Glacier Engine (utilisé dans les derniers jeux de la franchise Hitman), capable de mettre plus de 300 PNJ dans une seule zone.



"Lorsque nous avons sorti le premier jeu de la franchise Hitman il y a 20 ans, nous avons établi la norme en matière d'IA (intelligence artificielle) dans les jeux vidéo. Nous continuons à innover avec plus de 300 PNJ actifs dans une même zone en même temps, ce qui élargit encore les possibilités dans ce monde vivant que les joueurs attendent de nous", a déclaré Clemens Koch, développeur chez IO Interactive.



Hitman 3 arrive sur PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, et PS5 le 20 janvier 2021.



Il sera disponible en exclusivité dans le magasin Epic Games pendant une période d'un an.



