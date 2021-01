ASUS augmente officiellement les prix des cartes graphiques et des cartes mères.



ASUS a préparé aujourd'hui un cadeau pour tous ceux qui participent à la communauté PC. La société a annoncé qu'à partir d'aujourd'hui, les prix des composants des PC comme les cartes graphiques et les cartes mères vont augmenter. Apparemment, ASUS a décidé d'ajuster les prix en raison de l'augmentation du coût des composants, de la logistique et des opérations.



Il est rapporté que la société travaillait en étroite collaboration avec ses partenaires pour minimiser l'augmentation des prix, mais cela s'est avéré impossible et ASUS a été obligé d'augmenter les prix. En commençant par le magasin officiel d'ASUS, en passant par les détaillants comme Newegg et Amazon, les consommateurs devraient voir augmenter les prix des composants d'ASUS.



Juan Jose Guerrero III - Responsable du marketing des produits techniques d'ASUS



Cette mise à jour s'applique aux cartes graphiques et aux cartes mères* Nous avons une annonce à faire concernant les changements de prix MSRP qui entreront en vigueur début 2021 pour notre série de cartes graphiques et de cartes mères primées.



Notre nouveau PDSF reflète l'augmentation du coût des composants, des coûts d'exploitation et des activités logistiques, ainsi que le maintien des droits de douane à l'importation. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos partenaires d'approvisionnement et de logistique pour minimiser les hausses de prix.



ASUS apprécie grandement votre travail et votre soutien continu alors que nous traversons cette période de changement sans précédent du marché. Les modèles supplémentaires pourraient connaître une augmentation au fur et à mesure que nous avançons dans le premier trimestre.







Le magasin ASUS a répertorié les composants suivants à leurs prix respectables :



- ROG-STRIX-RTX3090-O24G-WHITE : 2 109.99 Dollars,

- ROG-STRIX-RTX3090-O24G-GAMING : 1 979.99 Dollars,

- RTX3090-24G-EK : 2 014.99 Dollars,

- TUF-RTX3090-O24G-GAMING : 1 839.99 Dollars,

- ROG-STRIX-RTX3080-O10G-WHITE : 1 049.99 Dollars,

- ROG-STRIX-RTX3080-O10G-GAMING : 929.99 Dollars,

- RTX3080-10G-EK : 999.99 Dollars,

- TUF-RTX3080-O10G-GAMING : 859.99 Dollars,

- ROG-STRIX-RTX3070-O8G-WHITE : 779.99 Dollars,

- ROG-STRIX-RTX3070-O8G-GAMING : 699.99 Dollars,

- RTX3070-8G-EK : 729.99 Dollars,

- TUF-RTX3070-O8G-GAMING : 649.99 Dollars,

- KO-RTX3070-O8G-GAMING : 639.99 Dollars,

- DUAL-RTX3070-O8G : 599.99 Dollars,

- ROG-STRIX-RTX3060TI-O8G-GAMING : 599.99 Dollars,

- TUF-RTX3060TI-O8G-GAMING : 529.99 Dollars,

- KO-RTX3060TI-O8G-GAMING : 519.99 Dollars,

- DUAL-RTX3060TI-O8G : 499.99 Dollars.



Pour l'instant, il reste à savoir si d'autres AIB commenceront à faire de même, ou s'il s'agit d'un cas isolé.



VIDEOCARDZ