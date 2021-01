Samsung annonce la production en masse de panneaux OLED 13,3"-16" pour ordinateurs portables.



Les écrans d'ordinateurs portables sont généralement considérés comme légèrement en retard par rapport aux téléviseurs ou aux moniteurs de PC en ce qui concerne la technologie et les spécifications. D'une part, la plupart des ordinateurs portables sont toujours livrés avec un écran 1080p ; si vous souhaitez une résolution plus élevée, votre meilleure option est d'opter pour un écran 4K, même si celui-ci atteint généralement sa fréquence maximale à 60 Hz. Quelques écrans 1440p devraient cependant arriver sur le marché cette année, ce qui pourrait signifier plus qu'une poignée de modèles offrant une résolution supérieure à 1080p.















Samsung, cependant, vient d'annoncer qu'ils ont commencé la production en masse d'écrans OLED pour ordinateurs portables. Ces écrans sont produits en série avec des diagonales de 13,3 à 16 pouces, ce qui devrait permettre aux intégrateurs de systèmes d'offrir une qualité d'image sans compromis dans les offres de mobilité. Pour l'instant, il semble que ces panneaux OLED ne disposeront que d'une résolution de 1080p, dans le but de réduire le coût des panneaux et donc d'augmenter la prévalence des OLED sur le marché des écrans en s'adressant aux produits à bas prix et aux clients soucieux du prix.



Il n'y a pas de mot sur les taux de rafraîchissement pour le moment, mais Samsung affirme que ces panneaux OLED offrent des taux de réponse jusqu'à 10 fois plus élevés que l'écran LCD typique d'un ordinateur portable, tout en offrant une couverture DCI-P3 de 120 % et une luminosité minimale des pixels de seulement 0,0005 nits.



VIDEOCARDZ