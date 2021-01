La carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060 Ultra 12 Go GDDR6 !



Mes collègues de wccftech.com viennent de publier une fuite exclusive concernant le prochain NVIDIA GeForce RTX 3060. Le site web a publié les premières images d'une carte graphique GeForce RTX 3060 personnalisée provenant d'ASUS. À la surprise générale, les modèles de 12 Go sont présentés comme des NVIDIA GeForce RTX 3060 Ultra. Bien sûr, il y avait quelque chose avant et je me souviens bien de ma bonne vieille GeForce 8800 Ultra dans les archives. Vous savez, celui avec la bosse.



Cependant, je dois faire jouer le mot spéculation ici, car jusqu'à présent, pas un seul partenaire de la carte n'a pu confirmer cette rumeur. Et jusqu'au 21.01.2021, ce n'est vraiment pas loin. Je ne peux donc pas et ne veux pas juger à ce stade dans quelle mesure-t-il s'agit d'un écran de fumée ou même d'un faux bien fait.







NVIDIA prépare la carte graphique GeForce RTX 3060 Ultra 12 Go GDDR6, premier modèle personnalisé d'ASUS illustré, prix à partir de 449 $ US



D'après nos sources, NVIDIA est en train de rebaptiser le GeForce RTX 3060 en GeForce RTX 3060 Ultra. Il est indiqué que la version Ultra est supérieure aux versions Ti et SUPER et, en tant que telle, cette carte dispose d'une interface mémoire plus puissante et de solutions de refroidissement haut de gamme, même si le GPU sur lequel elle est basée est de conception courante.



Pour en arriver aux spécifications, le GeForce RTX 3060 Ultra disposera de 12 Go de mémoire GDDR6, soit plus que les cartes GeForce RTX 3060 Ti, GeForce RTX 3070 et GeForce RTX 3080. ASUS proposera la GeForce RTX 3060 Ultra dans plusieurs versions personnalisées, notamment son design ROG STRIX, mais nous avons aussi la GeForce RTX 3060 Ultra de TUF Gaming (ASUS TUF-RTX3060U-O12G-Gaming) pour le plaisir de vos yeux.







La carte elle-même est dotée d'une fente de 2,7 pouces et d'un grand capot en aluminium avec trois ventilateurs massifs dotés de la technologie 0dB. Le dissipateur de chaleur situé sous la carte est un ensemble d'ailettes massives en aluminium traversé par plusieurs caloducs en cuivre.



La carte utilise un circuit imprimé personnalisé, mais le refroidisseur et la plaque arrière se prolongent au-delà. En se basant sur des implémentations précédentes, ASUS pourrait opter pour une configuration de connecteur simple à 8 broches ou double à 8 broches pour cette carte graphique. Les sorties d'affichage comprennent une seule sortie HDMI et 3 sorties DisplayPort.



Une fois de plus, il est intéressant de voir NVIDIA changer de marque en coulisse. La marque de la série GeForce RTX 30 Ultra confirme une chose, à savoir que nous allons certainement obtenir d'autres variantes avec cette convention de dénomination spécifique.



Il est également probable que les variantes à mémoire plus élevée ou les variantes SUPER qui ont été récemment signalées utiliseront également la marque Ultra qui sonne plus cool que la marque SUPER. Il est également possible que NVIDIA propose trois cartes graphiques dans sa gamme GeForce RTX 3060, la Ti, la Ultra et la variante standard. La variante Ultra serait proposée au prix de 449 dollars américains et devrait être annoncée le 12 janvier lors du CES 2021 de NVIDIA.



Nous vous tiendrons informés dès que nous aurons plus de détails sur la GeForce RTX 3060 Ultra et le reste des cartes graphiques de la série Ultra.



Spécifications des cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX série 30 "Ampère" :









