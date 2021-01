LOGITECH nous propose une nouvelle souris ergonomique : La Ergo M575.



















TRAVAILLEZ DANS VOTRE ZONE DE CONFORT



Minimisez les mouvements et maximisez votre confort avec ERGO M575, un trackball sans fil à la forme ergonomique sculptée. Votre main et votre bras restent détendus car vous n'avez pas besoin de bouger votre bras pour déplacer le curseur. La commande de pouce souple et réactive peut être utilisée partout, et comme il n'a pas à être déplacé, ERGO M575 convient parfaitement à des espaces de bureau réduits.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



PENSÉ POUR VOS MAINS



ERGO M575 a été conçu et développé pour épouser la forme de votre main de manière ergonomique. Vous n'avez pas à bouger votre bras pour déplacer le curseur, ce qui réduit la fatigue de votre main et de votre bras.



POUCES LEVÉS POUR LES COMMANDES ACTIONNÉES PAR LE POUCE



Un suivi plus ergonomique grâce à une commande trackball d'une précision exceptionnelle. Votre pouce effleure la surface lisse du trackball en toute simplicité grâce à son revêtement transparent. Son capteur optique hautes performances caractérisé par une consommation d’énergie minime l’égale en précision.



PLUS D’ESPACE POUR TOUS VOS (FANTASTIQUES) DISPOSITIFS



ERGO M575 est extrêmement compact car il ne doit pas bouger pour déplacer le curseur. Il constitue une solution idéale pour les petits espaces de travail et pour ceux d'entre nous dont les bureaux sont enfouis sous la paperasse ou (cela arrive parfois) des bols de céréales.



CONNEXION FACILE À WINDOWS ET MAC



Le trackball ERGO M575 dispose de deux moyens de connexion (via Bluetooth® Low Energy ou le récepteur USB inclus) pour offrir un signal puissant et fiable jusqu'à 10 m de distance. La portée sans fil peut varier en fonction de l'environnement d'utilisation et de la configuration de l'ordinateur Connectez-vous à Windows ou macOS, et cessez de vous inquiéter des pertes de connexion ou de connexions instables.



JUSQU'À 24 MOIS D'AUTONOMIE DE LA PILE



Jusqu'à 2 ans d'autonomie avec une seule pile AA avec le récepteur USB Unifying inclus et jusqu'à 20 mois avec Bluetooth Low Energy.



COMMANDES PRATIQUES



Passer d'un document ou d'un navigateur à l'autre devient un jeu d'enfant grâce aux grands boutons Précédent/Suivant à la portée de vos doigts.



Voici la fiche technique :



Souris trackball



- Hauteur : 134 mm,

- Largeur : 100 mm,

- Profondeur : 48 mm,

- Poids : 145 g.



Récepteur USB



- Hauteur : 14,4 mm,

- Largeur : 18,7 mm,

- Profondeur : 6,1 mm,

- Poids : 1,8 g.



Technologie de capteur



- Technologie de capteur : Technologie de suivi optique avancée de Logitech,

- Valeur nominale : 400 ppp,

- Valeur maximale : 2 000 maximums.



Boutons



- Nombre de boutons : 5 (clic droit/gauche, Suivant/Précédent, roulette de défilement avec clic central).



Type de connexion



- Récepteur USB 2,4 GHz,

- Technologie Bluetooth Low Energy,

- Portée sans fil : portée sans fil de 10 m.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Elle est déjà disponible sur les sites E-Commerces.



Le prix est de : 49.96 euros.



