Utilitaire OMM pour configurer les souris Logitech sans le G HUB.



Logitech a publié en fin d'année 2020 un petit utilitaire qui pourrait bien simplifier la vie de nombreux joueurs équipés de périphériques de jeu de la marque. D'après Logitech, cet Onboard Memory Manager (OMM) vise particulièrement les gamers professionnels mais il séduira sans nul doute beaucoup d'autres utilisateurs qui n'ont que faire des fioritures offertes par l'application de configuration G HUB.







Comme son nom l'indique, l'Onboard Memory Manager (ou en français le Gestionnaire de la mémoire intégrée) permet exclusivement de configurer les paramètres stockés dans la mémoire interne des souris Logitech G sans passer par le G HUB. Comme vous le savez, le G HUB (et le LGS auparavant) offre, lui, par contre deux possibilités à savoir soit configurer la souris avec des réglages purement logiciels soit utiliser les réglages présents dans la mémoire interne du périphérique en activant l'option On-Board Memory Mode.



Le principal avantage de l'OMM est d'être une application légère et portable qui ne nécessite pas d'installation et peut donc être exécutée directement depuis un support amovible comme une clé USB ou un disque dur externe. On peut donc très facilement et rapidement la lancer sur un ordinateur qui ne nous appartient pas par exemple lors d'un tournoi d'esport ou sur une station de travail.



Pour autant, les permissions administrateur semblent quand même requises pour que la souris soit bien détectée par l'OMM. De plus, l'OMM ne requiert pas de connexion à Internet ce qui peut être intéressant pour un PC fraîchement configuré ou situé dans un lieu où on ne dispose pas de connectivité. Enfin, d'une manière générale l'Onboard Memory Manager donne accès au strict essentiel donc on ne perd pas de temps à lancer et à utiliser un logiciel complet comme le G HUB.



Justement, les possibilités offertes par l'OMM sont assez limitées et c'est ce qui fait tout son intérêt. Son interface minimaliste ne permet en effet de régler que certains paramètres de base comme la sensibilité du capteur de la souris (DPI), la fréquence de rafraîchissement (Report Rate) et bien sûr la programmation/assignation des boutons ce qui est quand même le plus important pour une souris dotée de nombreux boutons. Il semble également possible de sélectionner le profil d'éclairage RGB désiré sans pour autant pouvoir faire de modification.



Il est même possible d'appairer (ou de désappairer) les souris à leur récepteur USB. L'OMM permet évidemment de basculer d'un profil à l'autre et de sauvegarder dans la mémoire intégrée les modifications effectuées. En revanche, il manque par définition beaucoup de fonctionnalités que l'on connaît dans le G HUB à commencer par la gestion des macros mais aussi les profils de jeux, les fonctions de partage en ligne de réglages avec d'autres utilisateurs, la mise à jour du firmware...



A priori, toutes les souris Logitech G équipées de mémoire embarquée sont compatibles avec le logiciel Onboard Memory Manager ce qui inclut normalement toutes les souris actuellement supportées par le logiciel G HUB. Voir la liste sur la page de téléchargement ci-dessous. Les claviers Logitech qui disposent de mémoire ne sont par contre pas supportés mais on peut raisonnablement penser que ce sera le cas dans une future mise à jour.



Pour résumer, il vaut mieux pour la majorité des utilisateurs installer le G HUB qui donne accès à toutes les fonctionnalités offertes par le périphérique mais les joueurs avancés ou ceux qui préfèrent ne pas s'encombrer avec un tel logiciel pourront trouver leur intérêt dans cet Onboard Memory Manager.



Téléchargement :



- Application Logitech Onboard Memory Manager 1.0.20 pour Windows 10 : Cliquez ICI,

- Application Logitech G HUB 2020.12.3534 pour Windows 7/8/8.1/10 : Cliquez ICI.



TOUSLESDRIVERS