Silicon Power annonce un trio de clés USB OTG.



Afin de faciliter au maximum le transport de vos données partout dans le monde, Silicon Power (SP) lance trois nouvelles clés USB. Malgré leur petite taille, ces UFD avec support OTG et technologie COB offrent beaucoup d'espace de stockage et une durabilité fiable pour une utilisation mobile quotidienne.



Avec une capacité de stockage allant jusqu'à 128 Go, le Mobile C20 est la solution idéale pour gagner de l'espace de stockage supplémentaire sur les appareils de nouvelle génération dont les ports d'extension sont limités, en particulier les smartphones et les tablettes.



Déplacez facilement des données entre des périphériques USB de type C, ou libérez de l'espace sur ces derniers et faites rapidement de la place pour de nouvelles photos, vidéos, chansons et applications. Avec la prise en charge de l'USB OTG, connectez directement ces appareils au Mobile C20 pour des sauvegardes rapides ou pour accéder facilement à l'espace de stockage supplémentaire.



Mobile C21 : Connexion transparente des données







Avec les sorties USB de type A et de type C aux extrémités opposées, il est facile d'accéder, de déplacer ou de sauvegarder des données entre des appareils de type C de nouvelle génération et des PC ou Mac de type A plus anciens avec le Mobile C21. Libérez de l'espace sur les appareils de type C tels que les smartphones et les tablettes et faites rapidement de la place pour de nouvelles photos, vidéos et chansons en transférant ces données sur des ordinateurs portables plus anciens. Avec une capacité de stockage allant jusqu'à 128 Go, le Mobile C21 fait le lien entre les anciens et les nouveaux appareils en tant que solution unique pour la compatibilité ascendante et descendante.



Mobile C30 : pivoter, économiser, stocker







Avec une capacité de stockage allant jusqu'à 128 Go et la prise en charge de l'USB OTG par simple pivotement, le Mobile C30 est un moyen super efficace de partager des données entre plusieurs appareils. La conception pivotante à 360° avec un système de positionnement à 4 directions permet non seulement de le brancher facilement d'une seule main, mais élimine également les risques de perdre le capuchon. Libérez de l'espace sur les appareils de nouvelle génération et faites rapidement de la place pour de nouvelles photos, vidéos, chansons et applications grâce au connecteur USB Type-C très pratique.



Pas de date ni de prix pour le moment.



