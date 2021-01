TechPowerUp lance NVCleanstall v1.8.0 : Prenez le contrôle de l'installation de vos pilotes NVIDIA.



TechPowerUp a publié la dernière version de TechPowerUp NVCleanstall, notre utilitaire léger qui vous donne un contrôle complet sur l'installation de votre pilote NVIDIA GeForce, en vous permettant de choisir uniquement les composants dont vous avez réellement besoin et en filtrant ceux qui ne le sont pas, y compris ceux qui ne sont pas présentés comme une option dans le programme d'installation des pilotes de NVIDIA.















La dernière version 1.8.0 améliore les performances grâce à la reconstruction de la signature du conducteur, qui prenait auparavant quelques minutes, et ne prend plus qu'une ou deux secondes. Sur les nouvelles installations, NVCleanstall empêche également Windows d'annuler votre sélection de pilotes, en téléchargeant automatiquement un pilote à partir de Windows Update.



Lorsque votre connexion Internet est interrompue ou que vous travaillez hors ligne, l'application n'affiche plus de message d'erreur et vous permet simplement de vous rafraîchir lorsque la connexion est rétablie. La vérification des antécédents de NVCleanstall peut maintenant déterminer si vous utilisez une plate-forme de bureau ou une plate-forme mobile, et vous suggérer le meilleur pilote. Parmi les corrections apportées à l'interface, citons la dépendance de Virtual Audio pour Shadow Play (sans laquelle ce dernier se casserait) ; et un argument pratique en ligne de commande pour installer automatiquement NVCleanstall.



Les changements apportés sont les suivants :



- La reconstruction de la signature du conducteur est nettement plus performante et ne prend plus qu'une seconde,

- Pendant que NVCleanstall est en cours d'exécution, Windows Update sera bloqué pour empêcher le téléchargement et l'installation automatique de tout pilote graphique,

- Lorsqu'aucune connexion Internet n'est détectée, échouez en douceur et ajoutez une option "Rafraîchir" au premier écran,

- Lorsque le téléchargement de l'application du panneau de configuration NVIDIA est sélectionné, mais qu'aucun Internet n'est détecté, affichez une notification, avec possibilité de réessayer,

- Le vérificateur de version de fond peut désormais faire la distinction entre un ordinateur de bureau et un ordinateur portable,

- L'audio virtuel est désormais un élément obligatoire pour Shadow Play,

- Ajout d'informations sur les composants de NvModuleTracker et FrameView SDK,

- Ajout du commutateur en ligne de commande /install, pour installer NVCleanstall sur la machine locale. Vous pouvez passer des arguments supplémentaires de script InnoSetup après/install.



Pour le télécharger : Cliquez ICI.



