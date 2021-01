AMD brevete l'architecture chiplet pour les GPU Radeon.



Le 31 décembre 2020, le groupe Radeon d'AMD a déposé un brevet pour une architecture à puces du GPU, montrant ainsi sa vision de l'avenir des GPU Radeon. Actuellement, tous les GPU disponibles sur le marché utilisent l'approche monolithique, ce qui signifie que les unités de traitement graphique sont situées sur une seule puce. Cependant, l'approche actuelle a ses limites.



Les matrices devenant plus grandes pour les configurations de GPU haute performance, elles sont plus coûteuses à fabriquer et ne peuvent pas être aussi bien dimensionnées. Le coût des puces augmente, en particulier pour les nœuds de semi-conducteurs modernes. Par exemple, il serait économiquement plus viable d'avoir deux matrices de 100 mm² chacune que d'en avoir une de 200 mm². AMD s'en est également rendu compte et a donc travaillé sur une approche par puces pour la conception.



AMD rapporte que l'utilisation d'une configuration à plusieurs GPU est inefficace en raison du support logiciel limité, c'est la raison pour laquelle les GPU sont restés monolithiques pendant des années. Cependant, il semble que l'entreprise ait trouvé un moyen de dépasser les limites et de mettre en œuvre une solution suffisante. AMD pense qu'en utilisant ses nouvelles liaisons transversales passives à large bande passante, elle peut réaliser une communication idéale de puce à puce, où chaque GPU de la matrice de puces serait couplé au premier GPU de la matrice.



Toute la communication passerait par un interposeur actif qui contiendrait de nombreuses couches de fils qui sont des liaisons transversales passives à large bande passante. La société envisage que le premier GPU de la matrice soit couplé au CPU, ce qui signifie qu'elle devra utiliser le CPU comme passerelle de communication pour les matrices de GPU. Une telle chose aurait un grand impact sur la latence, on peut donc se demander ce que cela signifie réellement.















Le brevet suggère également que chaque puce GPU utilise son propre cache de dernier niveau (LLC), au lieu de LLC séparées pour chaque GPU, de sorte que chacun des LLC est couplé de manière communicante et que le cache reste cohérent sur toutes les puces.















Des rumeurs laissent entendre que la première architecture à base de puces d'AMD succédera à la génération RDNA3, ce qui devrait se produire dans les années à venir. AMD a déjà une expérience avec les puces de ses processeurs, les processeurs Ryzen en étant le meilleur exemple. Nous devons juste attendre de voir à quoi elle ressemblera une fois qu'elle sera arrivée pour les GPU.



VIDEOCARDZ