DEEPCOOL nous propose deux nouveaux watercooling AIO : Le GAMMAXX L240 A-RGB et le L360 A-RGB.



DeepCool a mis à jour aujourd'hui sa gamme GAMMAXX de refroidisseurs liquides tout-en-un en boucle fermée pour CPU, avec les nouveaux GAMMAXX L240 A-RGB et L360 A-RGB. Ces refroidisseurs sont fonctionnellement les mêmes que ceux de la gamme GAMMAXX L, mais avec quelques mises à jour, telles qu'un équilibreur de pression d'air ambiant, et de nouveaux éléments d'éclairage LED RGB adressables sur le bloc-pompe et les ventilateurs de 120 mm inclus.











Chacun des ventilateurs A-RGB de 120 mm inclus tourne entre 500 et 1 800 tours/minute, poussant jusqu'à 69,34 CFM de débit d'air, à une pression statique de H₂O jusqu'à 2,42 mm, et à un bruit de sortie de 30 dBA. Les ventilateurs sont équipés de roulements hydrodynamiques. Parmi les types de prises pour UC pris en charge figurent AM4, LGA1200 et LGA2066.



La société n'a pas révélé les prix.



